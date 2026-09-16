ANAF Antifraudă demarează Operaţiunea FOCUS. Inspectorii vor verifica activitatea caselor de schimb valutar

1 minut de citit Publicat la 18:34 16 Sep 2026 Modificat la 18:34 16 Sep 2026

ANAF verifică activitatea caselor de schimb valutar. Sursa foto: ANAF

ANAF Antifraudă a anunţat, miercuri, că demarează Operațiunea FOCUS, o acțiune națională de verificare a activității caselor de schimb valutar. Verificările ample ale inspectorilor se vor desfăşura simultan, la nivel național, la 180 de case de schimb valutar.

Acțiunea națională reprezintă etapa de extindere a verificărilor efectuate în cadrul proiectului-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu, a notat instituţia.

"În acest context, DGAF extinde verificările la nivelul întregii țări, cu scopul de a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile și de a preveni și combate comportamentele care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale.

Ce verifică inspectorii ANAF Antifraudă

În cadrul Operațiunii F.O.C.U.S., inspectorii ANAF antifraudă verifică, cu precădere:

fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;

respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;

concordanța dintre operațiunile efectiv efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;

respectarea obligațiilor declarative și de plată;

respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.

Acțiunea se desfășoară simultan la 180 de case de schimb valutar, situate în diferite județe ale țării și în municipiul București, inspectorii antifraudă efectuând verificări coordonate, corespunzător profilului de risc identificat.

Rezultatele obținute în etapa-pilot au indicat necesitatea extinderii verificărilor și a aplicării unei abordări unitare la nivel național.

Obiectivele acţiunii

Prin Operațiunea F.O.C.U.S., DGAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar, precum și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea cu respectarea legislației în vigoare.

În situațiile în care sunt identificate încălcări ale legislației fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate. Rezultatele finale ale Operațiunii F.O.C.U.S. vor fi comunicate după finalizarea controalelor și centralizarea datelor la nivel național", a mai comunicat ANAF.