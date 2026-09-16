Pe străzile din București vor fi amplasate 20 de bariere antiteroriste „Pitagone F11”. Unde vor fi folosite

Bariere mobile antiteroriste Pitagone F11. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea

Administrația Străzilor București (ASB) va cumpăra 20 de bariere antiteroriste. Contractul a fost încheiat prin atribuire directă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar valoarea totală se ridică la peste 50.000 de euro. Potrivit documentelor tehnice, ASB va cumpăra bariere mobile antiteroriste de tipul Pitagone F11, menite să asigure perimetre de securitate temporare, pe parcursul unui eveniment, al unui festival ori al altor evenimente care nu au caracter permanent, scrie Buletin de București.

Noile bariere vor putea fi instalate atât pe străzi denivelate, cât și în zone pavate cu piatră cubică. Mai mult, acestea pot fi adaptate și pentru drumuri în pantă și străzi cu trotuar.

„Sistemul oferă o soluție eficientă și flexibilă pentru perimetre de securitate temporare. Poate fi instalat în câteva minute și ajustat la suprafețe denivelate, precum trotuare, străzi pavate cu piatră cubică sau drumuri în pantă”, explică reprezentanții ASB în documentul ce prevede specificațiile tehnice.

Barierele, produse în Belgia, pot opri vehiculele de până la 7,2 tone la o viteză de 48 km/h. După impact, mașinile pot fi imobilizate în cazul unui atac, însă barierele opresc și motorul mașinilor, împiedicând repornirea vehiculului.

Deși au o înălțime de aproximativ un metru și o greutate totală de aproape 43 de kilograme, potrivit site-ului producătorului din Belgia, barierele sunt mobile, astfel că pot fi înlăturate rapid pentru a permite trecerea autospecialelor de intervenție.

Acestea se pot instala la aproximativ 60 de centimetri una de cealaltă, iar amplasarea se face rapid, de către o singură persoană, fără a fi necesare unelte sau accesorii.

Printre specificațiile cerute de Administrația Străzilor se numără și personalizarea de brand sau în culori specifice, dar și reducerea muchiilor ascuțite, pentru a preveni accidentele. Potrivit aplicațiilor practice anunțate de ASB, acestea ar urma să fie utilizate în cadrul centrelor urbane și a străzilor pietonale.

Cu toate acestea, administrația nu exclude utilizarea acestora și pentru controlul accesului vehiculelor, pentru protecția altor elemente de infrastructură, dar și la aeroporturi sau la principalele noduri de transport.

Cine a câștigat contractul

Firma câștigătoare, Transcarpat Sportours International SRL, nu se află la primul contract câștigat prin SEAP. De la înregistrarea sa în sistem în 2008, firma a primit peste 240 de achiziții directe și a câștigat 27 de licitații deschise.

De asemenea, de-a lungul timpului, SRL-ul a mai câștigat și alte 75 de cereri de ofertă, dar și 14 achiziții prin procedură simplificată.

Veniturile încasate de firmă în anul 2025 se ridică la peste 33 de milioane de lei, adică 6,2 milioane de euro. Din această sumă, profitul brut înregistrat pe anul fiscal trecut este 7,4 milioane de lei, potrivit bilanțului publicat de Ministerul Finanțelor.

Tot în anul 2025, firma specializată în comerț nespecializat cu ridicata a înregistrat un număr mediu de 8 angajați.

Printre instituțiile de la care firma a mai primit contracte de-a lungul timpului se numără Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, care a cumpărat elemente de supraveghere cu termoviziune, dar și Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare, care a achiziționat muniție letală și neletală pentru dotarea polițiștilor din sistemul penitenciar.

De asemenea, și IGSU a cumpărat de la aceeași firmă mai multe cartușe de calibrul 7,65 mm, în valoare de peste 100.000 de euro, potrivit unui acord-cadru publicat în SEAP.

Transcarpat Sportours Internațional SRL a avut contracte și cu Serviciul Român de Informații.