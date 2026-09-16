Ciobanul care a prezis violențele din Piața Victoriei acuză AUR că a „parazitat” protestul: „1.000 de lire pentru 10 jandarmi bătuți”

Ciobanul care a prezis violențele din Piața Victoriei acuză AUR că a „parazitat” protestul. Foto: Antena 3 CNN/Inquam Photos, George Călin

Cu șase zile înainte ca protestul oierilor din Piața Victoriei să degenereze în confruntări cu jandarmii, Gelu Iancu, crescător de ovine și viceprimar în comuna clujeană Căpușu Mare, anunța că se retrage și avertiza că la București „va fi haos” și „se vor întâmpla violențe”. După incidentele de marți, acesta susține, într-un interviu pentru Cluj24, că protestul pornit de la probleme reale ale fermierilor ar fi fost preluat politic și transformat de AUR într-o manifestație cu o altă miză.

Pe 9 septembrie, Gelu Iancu anunța că nu mai merge la București și spunea că se teme că protestul va degenera.

„Acest mesaj este strict pentru cioban sau, de fapt, nu poate să fie pentru toată România și pentru cei care au urechi să audă și care au ochi să vadă ceea ce se întâmplă și ceea ce se vrea pe 15 septembrie la București. Eu am să o numesc Ciobaniada”, spunea acesta.

El explica atunci că a decis să se retragă tocmai pentru că manifestația nu mai era, în opinia lui, doar despre problemele crescătorilor de animale.

„Sunt părinte, am doi copii mici și nu îmi permit să las pe drumuri pentru un protest parazitat de către cei de la AUR, pentru că acolo va fi haos, se vor întâmpla violențe și oamenii de bună credință nu vor să participe”.

După confruntările din Piața Victoriei, Iancu a declarat pentru Cluj24 că, din punctul său de vedere, scopul manifestației se schimbase înainte ca oamenii să ajungă la București.

„În România nu se mai poate protesta fără să fie parazitate aceste proteste de acești așa intitulați suveraniști. Logica a fost crearea unei mișcări violente pentru destabilizarea instituțiilor statului”, a spus el pentru Cluj24.

„La acest protest nu a mai fost despre ciobani”

Gelu Iancu susține că i-a cerut inclusiv lui George Simion să nu se implice politic în manifestație și afirmă că Ionică Sterp, unul dintre liderii protestatarilor, îi spusese că se întâlnise anterior cu liderul AUR.

„Am rugat explicit partidele și implicit pe domnul George Simion să nu paraziteze acest protest. Dânsul mi-a spus că a fost în luna iunie la George Simion în birou. Doar George Simion a fost dispus să-i ajute. Uite ce bine i-au ajutat”, a declarat Iancu pentru Cluj24.

El susține că printre oamenii ajunși în Piața Victoriei s-au aflat și persoane fără legătură cu problemele crescătorilor de animale.

„Acei indivizi care nici măcar nu știu cum arată oaia, dar au scos borduri, au rupt ghivece, au lovit jandarmii și ciobanii de bună credință au fost victime colaterale”

Iancu afirmă că intenția ar fi fost aducerea la București a cât mai multor ciobani nemulțumiți, peste care să se suprapună tensiunea politică și violențele.

„Intenția lor a fost să ducă cât mai mulți ciobani, supărați, care să fie victime colaterale și care pe baza emoției și a furiei strânse acolo să creeze o nouă mineriadă pe care eu am numit-o ironic «ciobaniadă»”, a spus acesta.

Pe de altă parte, liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri, despre violențele de la protestele din Piața Victoriei, că, "din câte știe", nu au fost membri AUR implicați. "E rău să participi la proteste?", a întrebat el.

Acuzații privind bani pentru atacarea jandarmilor

Crescătorul de ovine face și o acuzație gravă, care îi aparține și pe care Cluj24 spune că acesta a susținut-o cu înregistrări de pe rețelele sociale. Iancu afirmă că unui cioban din Timișoara i-ar fi fost oferiți bani pentru a filma atacarea unor jandarmi.

„Unui cioban de la Timișoara, care este și membru AUR, i s-a propus ca în schimbul sumei de 1.000 de lire să trimită un clip în care inițial era vorba să bată un jandarm, pe urmă s-a transformat în 10 jandarmi. La protestul din București. Un simpatizant AUR din Londra dădea banii aceștia”, a declarat el pentru Cluj24.

Iancu spune că înainte de protest existau și mesaje prin care oamenii erau îndemnați să nu meargă pașnic la București, ci să vină pregătiți pentru confruntări.

El susține că a informat și Jandarmeria București despre ceea ce se pregătea și despre amenințările pe care le-ar fi primit.

„Eu am luat legătura cu Jandarmeria București. Le-am spus că sunt amenințat. Au spus că ei deja au toate informațiile dinainte ca noi să le avem”, a declarat Gelu Iancu.