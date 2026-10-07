Mărturiile prietenului care l-a convins pe Vlad Bălţăţeanu să se predea. Ce i-a spus suspectul despre ultima zi din viața Valentinei

Mărturiile prietenului care l-a convins pe Vlad Bălţăţeanu să se predea. Ce i-a spus suspectul despre ultima zi din viața Valentinei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Se complică ancheta deschisă în cazul morţii Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe apele râului Olt. Prietenul din Elveţia al lui Vlad Bălţăţeanu, care l-a convins să se predea, a declarat pentru Antena 3 CNN că principalul suspect i-a spus că, de fapt, el a găsit-o moartă pe iubita lui. În timpul discuţiilor, individul i-a povestit că Valentina şi unchiul lui au avut un conflict spontan şi, nervos pentru situaţia creată, tânărul şi-a lovit partenera cu palmele, dar şi cu o coadă de mătură. Potrivit celor mai noi informaţii din anchetă, unchiul lui Vlad Bălţăţeanu a fost audiat.

Vlad Bălţăţeanu a susţinut în faţa prietenului său din Elveţia că unchiul lui ar fi fost prezent în casa în care locuia cu Valentina pe toată durata nopţii de luni, 21 septembrie, spre marţi, 22 septembrie, şi, inclusiv, în dimineaţa în care el a observat că iubita lui, Valentina, nu mai respiră.

Iar înainte să se pună la somn, cei trei făcuseră un grătar, în timpul căruia Valentina şi unchiul iubitului ei s-ar fi certat. Mai mult, în seara zilei de luni, tatăl tinerei a încercat de nenumărate ori să ia legătura cu ea, dar şi cu Vlad Bălţăţeanu; conversațiile dintre tatăl și iubitul Valentinei – aici. Suspectul a fost adus luni, 6 octombrie, în România, iar de pe Aeroportul Otopeni, el fost dus la Tribunalul Vâlcea pentru validarea mandatului de arestare preventivă, emis în lipsa lui. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Tânărul care l-a convins pe Vlad Bălţăţeanu să se predea: "A pus mâna pe coada de la mătură şi ar fi lovit-o"

"El m-a sunat de pe un număr de la cineva de pe stradă, cred că în 10 - 15 minute, m-am dus acolo. I-am spus: «Bă, eşti tâmpit, ce ai făcut?». Iar răspunsul lui a fost: «Stai, că n-am făcut nimic». După, a spus singur că au făcut un mic grătar, s-au certat, adică ea s-ar fi certat cu unchiul lui, el s-ar fi dus şi i-ar fi dat două palme Valentinei, Valentina l-ar fi înjurat pe el. A pus mâna pe coada de la mătură şi ar fi lovit-o", a declarat bărbatul care l-a convins pe Vlad Bălţăţeanu să se predea poliţiştilor din Elveţia.

Întrebat de reporterul Antena 3 CNN dacă Vlad Bălţăţeanu i-a spus ceva din dimineaţa în care el s-ar fi trezit şi dacă unchiul lui se mai afla în casă, bărbatul a răspuns: "Da, da, da. A spus că a dormit acolo, în camera de lângă. Eu am sunat (n.r.: la Poliţie), au venit doi poliţişti, l-au luat".

Ulterior, prietenul presupusului ucigaş a mai povestit ce i-a dezvăluit acesta despre traseul pe care l-ar fi urmat după ce a părăsit România.

"El a spus: «Am plecat din Ungaria, am fost în Slovacia sau Slovenia. După aceea, a fost în Italia şi, din Italia, a venit în Elveţia»".

În prezent, anchetatorii încearcă să refacă traseul lui Vlad Bălţăţeanu din seara crimei, dar, foarte important, vor să descopere dacă mai sunt persoane implicate în uciderea Valentinei.

Unchiul lui Vlad Bălţăţeanu a fost audiat şi, în prezent, acesta are calitate de martor. Însă, după ce principalul suspect va fi şi el audiat pentru prima dată, rămâne de văzut dacă declaraţiile celor doi vor coincide.

Există, de asemenea, posibilitatea ca, în cazul în care cei doi se contrazic, ambii să fie supuşi testului poligraf. De altfel, dacă Vlad Bălţăţeanu îşi va recunoaşte fapta, el va merge în casa în care locuia cu iubita lui, Valentina, pentru reconstituire la locul crimei, dar şi pe traseul pe care l-a avut până când a aruncat trollerul în care se afla trupul neînsufleţit al tinerei de 28 de ani.

Tatăl Valentinei a vorbit cu ea cu câteva ore înainte să fie omorâtă

Cu doar câteva ore înainte să fie ucisă, vorbea cu tatăl ei și îl ruga să nu se amestece în relația cu iubitul ei. Bărbatul îi spusese tatălui că este foarte supărat, pentru că aceasta l-ar fi înşelat. Valentina a negat însă acuzațiile. Tatăl era îngrijorat, mai ales că iubitul fetei era băut și foarte nervos. El a povestit că a vorbit de mai multe ori cu iubitul fiicei sale şi că a avut o presimţire că ceva rău s-a întâmplat.