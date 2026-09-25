Conversațiile dintre tatăl și iubitul Valentinei, tânăra aruncată în râul Olt, din noaptea crimei: „Tu i-ai făcut ceva”

Conversațiile dintre tatăl Valentinei și iubitul ei FOTO: Antena 3 CNN

Valentina, tânăra de 28 de ani ucisă și aruncată într-o valiză în râul Olt, a fost înmormântată vineri. Între timp, iubitul ei - Vlad Bălțăteanu, principalul suspect, este căutat de anchetatori. Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate conversațiile dintre tatăl Valentinei și iubitul ei, care este dat în acest moment în urmărire internațională.

Iubitul i-ar fi spus tatălui că aflase că Valentin îl înșela, apoi n-a mai răspuns la telefon. Tatăl a simțit că ceva nu e în regulă și o cerea insistent pe fiica lui să vorbească cu ea, dar n-a mai apucat.

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„Ce se întâmplă, de ce nu sunați?”, „O dau dispărută pe Vali că nu se poate, tu i-ai făcut ceva” - sunt câteva din mesajele pe care tatăl Valentinei i le-a trimis iubitului acestuia, mesaje la care acesta nu a mai răspuns.

Suspectul îi trimisese inițial câteva mesaje în care îi spunea că este supărat, pentru că aflase ceva despre Valentina: „Sunt supărat”, „Am aflat ceva”, „Vă sun mai târziu”.

Marți după-amiază, o valiză cu trupul Valentinei a fost scoasă de mai mulţi pescari din râul Olt, în zona Barajului de la Ioneşti. Tatăl ei o dăduse dispărută cu câteva ore înainte.

Miercuri, tatăl Valentinei a spus că a vorbit de mai multe ori cu iubitul fetei în noaptea în care s-au fi petrecut teribila faptă şi că a avut o presimţire că ceva rău s-a întâmplat. „Știu că era cu iubitul ăsta, nenoricitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: „Tată, lasă-l în pace acum că e beat și eu îl iubesc”, a declarat miercuri pentru Antena 3 CNN tatăl Valentinei.

Mama Valentinei a făcut mărturii cutremurătoare în timp ce a povestit una dintre conversaţiile pe care le-a avut înainte de crimă. Aceasta i-a mărturisit în timpul unui apel video că a fost bătută şi i-a arătat vânătăile de pe corp. Totodată, i-a spus că vrea să se întoarcă la părinţi.

În prezent, anchetatorii iau în calcul și ipoteza ca Vlad Bălțăteanu, presupusul criminal, să fi părăsit deja Ungaria, unde a fost ajutat să ajungă de un prieten, care nu ştia despre planul acestuia.

Valentina a fost înmormântată vineri la Filiași.