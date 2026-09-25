Parcul Plumbuita din București va fi complet reamenajat. Lucrările încep în câteva zile. Cum va arăta la final

2 minute de citit Publicat la 13:30 25 Sep 2026 Modificat la 13:33 25 Sep 2026

Parcul Plumbuita din București va fi complet reamenajat. Foto: Facebook/Rareș Hopincă

Parcul Plumbuita din Sectorul 2 intră în sfârșit în renovare, după ce Primăria Capitalei a emis autorizația de construire. Proiectul costă aproximativ 92 de milioane de lei, iar lucrările ar urma să înceapă în primele zile din octombrie. Parcul nu va fi închis în totalitate, ci va fi reamenajat pe etape, astfel încât o parte să rămână permanent accesibilă.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat că luni va fi emis ordinul de începere a lucrărilor, iar șantierul va fi deschis în termen de zece zile.

„Între timp, lucrăm la un plan de fazare a lucrărilor, astfel încât o parte din parc să fie permanent deschisă pentru locuitorii din zonă și pentru tranzit”, a transmis edilul.

Autorizația vine după o așteptare de peste doi ani. Cererea a fost depusă în mai 2024, însă Hopincă spune că proiectul inițial avea mai multe probleme și a trebuit refăcut împreună cu Primăria Capitalei înainte să poată fi autorizat.

„Proiectul inițial a fost deficitar, cu foarte multe lacune. A trebuit ca împreună cu Primăria Generală să schimbăm abordarea și proiectul, ca să se poată autoriza”, a explicat primarul.

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Cum va arăta Parcul Plumbuita după renovare

Parcul va fi refăcut aproape în totalitate, fără să fie schimbată funcția sa de spațiu verde și de recreere. Aleile vor fi refăcute, va fi montat mobilier urban nou și vor fi modernizate locurile de joacă. Proiectul mai include o zonă de picnic, spații pentru activități în aer liber și o zonă pentru șah.

Vor apărea și noi spații verzi. Primăria spune că vor fi plantați arbori, arbuști și plante perene, iar vegetația valoroasă care există deja va fi păstrată.

Parcul va avea și un sistem automat de irigații.

„Plumbuita va deveni un spațiu în care oamenii vor putea veni pentru sport, relaxare, timp petrecut în familie și activități în aer liber”, a transmis Rareș Hopincă.

Proiectul aprobat de Consiliul Local are o valoare totală de 92.524.352 de lei, cu TVA. Potrivit primarului Sectorului 2, peste jumătate din investiție va fi acoperită din fonduri europene obținute anul trecut.

Lucrările vor fi făcute pe etape

Primăria pregătește acum modul în care va împărți șantierul, astfel încât oamenii să poată folosi în continuare anumite zone ale parcului.

În loc ca întregul parc să fie închis până la finalizarea proiectului, lucrările vor avansa dintr-o zonă în alta, iar traseele care rămân accesibile vor fi stabilite în funcție de evoluția șantierului.

Parcul Plumbuita este unul dintre cele mai vechi spații mari de agrement din această parte a Bucureștiului. Forma pe care o are astăzi datează din 1977, când zona a fost amenajată ca parc, cu alei, locuri de joacă și spații de odihnă.

Proiectul actual vizează atât Parcul Plumbuita, cât și Insula Plumbuita. Documentele aprobate de Consiliul Local prevăd reamenajarea celor două zone în cadrul aceluiași proiect de regenerare a spațiilor verzi.