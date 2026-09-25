PSD anunţă că a informat S&P că e pregătit să-și asume guvernarea României. Politica de consolidare fiscală propusă de social-democraţi

1 minut de citit Publicat la 13:34 25 Sep 2026 Modificat la 13:34 25 Sep 2026

PSD anunţă că a informat S&P că e pregătit să-și asume guvernarea României. Sursa foto: Agerpres

O delegaţie a PSD s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanții agenției financiare internaționale Standard & Poor’s. La această întrevedere, social-democraţii au informat S&P că sunt pregătiţi să-și asume guvernarea țării și o politică de consolidare fiscală pe baza stimulării investițiilor și a îmbunătățirii colectării taxelor.

PSD adaugă că întâlnirea a avut loc în contextul fundamentării deciziei de rating privind economia românească, ce va fi formulată în data de 2 octombrie 2026.

"În cadrul discuțiilor liderii PSD i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD este pregătit să își asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt actualei crize politice și pentru a readuce economia națională pe o direcție stabilă.

PSD și-a exprimat angajamentul ferm de a promova o politică de consolidare fiscală și de creștere a veniturilor bugetare pe baza stimulării economice și a îmbunătățirii colectării taxelor. În acest sens, PSD își propune dezvoltarea parteneriatelor strategice, pentru încurajarea investițiilor străine în economia românească", au comunicat social-democraţii.

Ce obiective ar trebui să-şi stabilieasă următorul Guvern, în viziunea PSD

"PSD a reiterat necesitatea ca România să aibă cât mai rapid un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona eficient echilibrele macroeconomice și care să elaboreze și să aprobe bugetul pentru anul viitor. PSD consideră că viitorul guvern trebuie să își propună reducerea decalajelor sociale, sprijinirea categoriilor defavorizate și susținerea capitalului românesc. PSD s-a angajat să promoveze în cadrul noului guvern o politică economică echilibrată și predictibilă pentru investitori și pentru instituțiile de credit naționale și internaționale.

Liderii social-democrați i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD a propus tuturor forțelor democratice să participe la construcția unei majorități parlamentare pornind de la un set de principii și priorități economice naționale.

Totodată, PSD și-a reafirmat poziția clară pentru susținerea valorilor europene și euroatlantice. Din delegația PSD au făcut parte deputații Marian Neacșu, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Adrian Câciu și Florin Manole, precum și vicepreședintele PSD Mihnea Costoiu", a precizat PSD.