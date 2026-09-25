Olguţa Vasilescu, realeasă preşedinte al PSD Craiova

Olguța Vasilescu. Foto: Agerpres

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a fost, joi seara, realeasă, cu unanimitate de voturi, preşedinte al PSD Craiova, în cadrul Conferinţei Municipale a organizaţiei.

"Astăzi, am fost realeasă în funcţia de Preşedinte al PSD Craiova. Le mulţumesc pentru încredere şi sprijin colegilor mei şi invitaţilor prezenţi pentru susţinere! Sorin Grindeanu, Marian Neacşu, Bogdan Ivan, Aladin Georgescu, Mihai Webber, Constantin Rădulescu, Marius Oprescu, Marcel Romanescu, Marius Screciu şi mulţi alţi colegi din toată ţara s-au aflat azi la Craiova", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

În cadrul Conferinţei Municipale a PSD Craiova, Lia Olguţa Vasilescu a prezentat investiţiile realizate în mandatele sale de primar în Craiova privind modernizarea străzilor, a locurilor de parcare, în infrastructura de sănătate, de educaţie, de apă şi canalizare etc.

Olguţa Vasilescu a afirmat că recent în Craiova a fost realizat un sondaj de opinie pe 1200 de persoane, iar la întrebarea "în ce direcţie credeţi că se îndreaptă România", 89% dintre subiecţi au răspuns că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce 66% au spus că "municipiul Craiova se îndreaptă într-o direcţie bună". "Asta reiese din sondajul de opinie, iar din scorul electoral, PSD Craiova nu a pierdut niciun procent de la alegerile locale până acum", a precizat Olguţa Vasilescu.

La Conferinţa Municipală a PSD Craiova au participat peste 600 de delegaţi.