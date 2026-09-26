Cât costă, de fapt, "cea mai ieftină casă din București". E cât o garsonieră mică, trebuie renovată și concurează la preț cu o Tesla

1 minut de citit Publicat la 13:54 26 Sep 2026 Modificat la 13:56 26 Sep 2026

Un proprietar din București cere 42.500 de euro pentru o casă cu o singură cameră, de 17 mp, care trebuie renovată integral. Foto: captură Imobiliare.ro

Un anunț de pe un site imobiliar de profil surprinde atât prin preț, cât și prin descrierea proprietății. În aplicația pentru mobil, proprietatea este prezentată drept "cea mai ieftină casă din București" (foto următoare).

Textul publicat pe imobiliare.ro și are următorul conținut:

"Casa bătrânească de vânzare în zona Andronache - Colentina București, reper Carrefour, având o singura cameră, cu suprafața utilă de 17 mp, suprafață teren 92 mp si deschidere 6 metri liniari."

Prețul cerut de proprietar este 42.000 de euro. Există și oferte mai ieftine în București, însă în zone periferice, considerate problematice sau mai puțin conectate. Ce leagă aceste oferte este suprafața mică (15 - 18 mp) și faptul că, dacă locuința este de tip casă, necesită, de regulă, investiții.

De pildă, la o căutare sumară, am găsit o ofertă în zona Prelungirea Ferentari la 12.800 euro, parametrii fiind "17 mp, semidecomandată, situată la etajul 3 din 4, cu acces spre metrou Eroii Revoluției". O alta implica o garsonieră de 18 mp, situată în Berceni, "ideală pentru bugete extrem de limitate", la prețul de 20.000 de euro.

În cazul de față, prețul afișat pare peste cel al imobilelor din aceeași categorie și este apropiat de cel al unui automobil Tesla Model 3 Long Range (cca 45.000 de euro).

Casa bătrânească de 17 mp poate fi extinsă. Pe banii noului proprietar

În anunț se mai specifică faptul că "există un draft de proiect pentru extindere și supraetajare", rezultând o casă "unifamiliară" (am păstrat exprimarea originală a autorului, n.r.) cu "P+1+pod cu suprafața utilă de aproximativ 80 mp".

Se preciezează că locuința dispune de toate utilitățile - lumină, apă, canal, gaze - dar trebuie renovata integral.

Detaliile arată că locuința, construită în 1950, are baie și se vinde prin agent imobilar, putând fi achitată cash sau în baza unui credit imobiliar.