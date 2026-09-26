Noi soluții inteligente "All in one" pentru energia verde au fost prezentate la Energy Expo: "Energia nu mai trebuie consumată imediat"

La Energy Expo au fost prezentate soluții inteligente pentru energia verde. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Avansul tehnologiei aduce în casele românilor soluții inteligente pentru energia produsă și consumată. Bateriile și invertoarele pot fi acum integrate într-un singur sistem, mai compact și mai ușor de instalat.

Tehnologia este folosită deja atât în locuințe, cât și în industrie. La Energy Expo, târgul organizat în București și dedicat energiei, experții au explicat modul în care funcționează noile sisteme inteligente din piață.

Astfel, energia produsă de panouri nu trebuie consumată imediat. Dacă există surplus, acesta poate încărca bateria. Seara, când panourile nu mai produc suficient, bateria poate prelua alimentarea casei.

Energia produsă de panouri sau stocată în baterie trece prin invertor. Dispozitivul gestionează fluxul între panouri, baterie, casă și rețea. Până recent, sistemele erau separate.

Soluțiile "all in one" respectă noi criterii de eficiență

"Acesta este un invertor monofazat de 7,6 kW. Nu mai avem partea de garanție, acel ping-pong între producătorul de invertoare și producătorul de baterie. E un ecosistem închis", spune Cristian Lefter, CEO Lemetal Energy.

"Din punct de vedere estetic și al spațiului destinat, ocupă un spațiu mult mai mic. Aceste dispozitive sunt mult mai eficiente, pentru că nu mai există foarte multe conexiuni de cablaje", adaugă Bogdan Gângu, manager vânzări Datur Pro.

Sistemele "All in one / totul într-unul singur" se adresează în primul rând sectorului "on grid", al celor conectați deja la rețeaua electrică. Totuși, aceste dispozitive pot funcționa și independent de rețea.

Sistemele "all in one" sunt potrivite și pentru clienții "off grid"

"Partea de 'off grid' este pentru persoanele care sunt în zone mai defavorizate sau și-au făcut o pensiune, iar costurile de branșament pentru ei sunt foarte mari. Putem să mergem pe sistemele direct off grid, prin care venim cu baterii, dimensionate în funcție de necesarul nostru de consumatori. Și nu mai avem nevoie de rețea", detaliază Bogdan Gângu.

Avansul acestor tehnologii aduce sistemele compacte și în zone industriale, acolo unde apetitul pentru energie regenerabilă crește de la an la an, în special din cauza costurilor cu electricitatea.

"Acesta este noul nostru produs, din categoria 'all in one', destinat sectorului comercial și industrial. Cablarea și punerea în funcțiune se fac în fabricile noastre și la fața locului și se economisesc bani", menționează Will Yoo, director clienți strategici Growatt.

Energy Expo este un eveniment cu acces gratuit și are loc până sâmbătă în Capitală.