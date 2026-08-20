Cum reduci consumul de energie electrică fără să renunți la confort? Sfaturi de la specialiști

9 minute de citit Publicat la 14:54 20 Aug 2026 Modificat la 14:54 20 Aug 2026

Locuință modernă și consum de energie electrică, cu accent pe eficiența energetică, reducerea facturilor, utilizarea inteligentă a electrocasnicelor. Sursa foto: electro-calin.ro

În ultimii ani, consumul de energie electrică al unei locuințe obișnuite a crescut considerabil. Electrocasnicele moderne, sistemele de climatizare, pompele de căldură, stațiile de încărcare pentru mașinile electrice și numărul tot mai mare de dispozitive inteligente contribuie la un consum mai mare decât în urmă cu doar un deceniu.

Din acest motiv, tot mai mulți proprietari caută soluții pentru a reduce valoarea facturilor, fără a renunța însă la confortul de zi cu zi. Vestea bună este că există numeroase metode prin care poți economisi energie electrică fără să faci compromisuri majore. Uneori, schimbările țin de obiceiurile de consum, iar alteori este nevoie de o evaluare atentă a instalației electrice pentru a identifica pierderile sau eventualele probleme care afectează eficiența întregului sistem.

În continuare, specialiștii explică principalele cauze ale unui consum ridicat și ce măsuri poți lua pentru a utiliza energia electrică într-un mod mai eficient.

De ce crește consumul de energie electrică?

Înainte de a căuta soluții pentru reducerea consumului, este important să înțelegi ce îl influențează. De multe ori, factura mai mare nu este cauzată de un singur aparat electrocasnic, ci de mai mulți factori care acționează simultan.

Printre cele mai frecvente cauze se numără:

• utilizarea unor electrocasnice vechi, cu eficiență energetică redusă;

• creșterea numărului de aparate electrice din locuință;

• folosirea intensivă a aerului condiționat sau a sistemelor electrice de încălzire;

• iluminatul ineficient;

• obiceiurile zilnice de consum;

• o instalație electrică învechită sau subdimensionată;

• lipsa mentenanței instalației electrice.

În multe cazuri, proprietarii se concentrează exclusiv pe schimbarea becurilor sau pe achiziționarea unor electrocasnice mai performante, ignorând faptul că instalația electrică poate influența semnificativ eficiența energetică a locuinței.

Instalația electrică poate influența factura la energie?

Răspunsul este da, chiar dacă acest aspect este adesea trecut cu vederea.

O instalație electrică executată cu mulți ani în urmă poate să nu mai fie adaptată consumului actual. În timp, conexiunile se pot slăbi, unele componente se pot uza, iar instalația poate deveni mai puțin eficientă și mai dificil de exploatat în condiții de siguranță.

De asemenea, în cazul locuințelor modernizate treptat, nu este neobișnuit ca instalația electrică să fi fost extinsă fără o reevaluare completă a consumului sau fără adaptarea branșamentului la noile cerințe.

Acest lucru nu înseamnă neapărat că instalația „consumă curent”, însă poate afecta funcționarea optimă a echipamentelor și poate crea probleme precum declanșarea frecventă a siguranțelor, fluctuații de tensiune sau dificultăți în alimentarea simultană a mai multor consumatori.

Din acest motiv, verificarea instalației electrice ar trebui să facă parte din planul de întreținere al oricărei locuințe, mai ales dacă aceasta are o vechime considerabilă sau dacă au fost adăugați consumatori importanți în ultimii ani.

10 metode prin care reduci consumul de energie electrică fără să renunți la confort

1. Înlocuiește electrocasnicele vechi cu modele eficiente energetic

Frigiderele, mașinile de spălat sau aparatele de aer condiționat fabricate în urmă cu 10-15 ani consumă, în general, mai multă energie decât modelele moderne.

Atunci când trebuie să înlocuiești un aparat, verifică eticheta energetică și alege un model cu un consum redus. Deși investiția inițială poate fi mai mare, diferența se poate recupera în timp prin economiile realizate la factura de energie.

2. Folosește iluminat LED

Becurile LED consumă semnificativ mai puțină energie decât becurile incandescente și au o durată de viață mult mai mare.

Înlocuirea tuturor surselor de iluminat din locuință poate reduce consumul de energie destinat iluminatului fără să afecteze confortul sau intensitatea luminii.

3. Evită consumul „invizibil”

Multe dispozitive continuă să consume energie chiar și atunci când nu sunt utilizate, dacă rămân conectate la priză sau în modul stand-by.

Printre acestea se numără:

• televizoarele;

• consolele de jocuri;

• încărcătoarele;

• imprimantele;

• sistemele audio.

Utilizarea prizelor cu întrerupător sau deconectarea acestor echipamente atunci când nu sunt folosite poate contribui la reducerea consumului lunar.

4. Utilizează inteligent aparatul de aer condiționat

Un aparat de aer condiționat setat la o temperatură foarte scăzută nu răcește locuința mai repede, ci funcționează mai mult timp pentru a atinge temperatura dorită.

O diferență de doar câteva grade poate avea un impact semnificativ asupra consumului de energie.

În plus, curățarea periodică a filtrelor contribuie la funcționarea eficientă a echipamentului și la reducerea consumului.

5. Profită de lumina naturală

Amenajarea inteligentă a locuinței și utilizarea luminii naturale pe parcursul zilei pot reduce timpul în care este necesară iluminarea artificială.

Este o soluție simplă, fără costuri suplimentare, care poate avea un impact pozitiv asupra consumului de energie.

6. Folosește electrocasnicele în mod eficient

Modul în care utilizezi aparatele electrocasnice poate influența semnificativ consumul de energie. De exemplu, o mașină de spălat pornită la jumătate de program va consuma aproape aceeași cantitate de energie și apă ca în cazul unui ciclu complet.

La fel, utilizarea programelor ECO disponibile pe majoritatea electrocasnicelor moderne poate reduce consumul fără a afecta performanța.

Alte recomandări utile includ:

• folosirea mașinii de spălat vase doar atunci când este încărcată complet;

• evitarea deschiderii frecvente a frigiderului;

• dezghețarea periodică a congelatorului;

• curățarea filtrelor și efectuarea mentenanței conform recomandărilor producătorului.

Aceste obiceiuri simple pot contribui la reducerea consumului pe termen lung.

7. Nu supraîncărca instalația electrică

În ultimii ani, numărul echipamentelor electrice dintr-o locuință a crescut considerabil. Cuptoarele electrice, plitele cu inducție, aparatele de aer condiționat, centralele electrice, pompele de căldură sau stațiile de încărcare pentru mașinile electrice solicită instalația mult mai mult decât în trecut.

Dacă locuința a fost construită în urmă cu câteva decenii și instalația nu a fost modernizată, este posibil ca aceasta să nu mai fie dimensionată corespunzător pentru consumul actual.

Consecințele pot include:

• declanșarea frecventă a siguranțelor;

• fluctuații de tensiune;

• încălzirea conductorilor și a prizelor;

• uzura prematură a unor componente.

În astfel de situații, soluția nu este să limitezi utilizarea aparatelor, ci să verifici dacă instalația electrică și branșamentul sunt adaptate necesarului real de consum.

8. Verifică periodic instalația electrică

Mulți proprietari acordă atenție centralei termice, aparatului de aer condiționat sau acoperișului, însă uită complet de instalația electrică.

Deși este ascunsă în pereți și funcționează aparent fără probleme, aceasta se poate degrada în timp din cauza uzurii, a modificărilor efectuate de-a lungul anilor sau a solicitării peste limitele pentru care a fost proiectată.

O verificare realizată de electricieni autorizați poate identifica din timp eventualele probleme și poate preveni defecțiuni costisitoare sau situații care pun în pericol siguranța locuinței.

9. Analizează dacă branșamentul electric mai corespunde nevoilor locuinței

Pe măsură ce apar noi consumatori de mare putere, branșamentul electric trebuie să poată susține fără probleme necesarul de energie.

Dacă ai instalat recent o pompă de căldură, o plită cu inducție, un sistem fotovoltaic, o stație de încărcare pentru un autoturism electric sau alte echipamente similare, este recomandat să verifici dacă branșamentul existent este dimensionat corespunzător.

În unele cazuri, poate fi necesară creșterea puterii aprobate sau chiar înlocuirea branșamentului, pentru ca instalația să funcționeze în condiții de siguranță și eficiență.

10. Investește în soluții inteligente pentru monitorizarea consumului

Tehnologia poate deveni un aliat important atunci când dorești să reduci consumul de energie.

Prizele inteligente, contoarele de monitorizare și sistemele de tip Smart Home permit urmărirea consumului în timp real și identificarea aparatelor care utilizează cea mai multă energie.

Astfel, deciziile privind eficientizarea consumului nu se bazează pe presupuneri, ci pe date concrete.

Când este momentul să apelezi la un specialist?

Există situații în care simpla schimbare a becurilor sau înlocuirea unor electrocasnice nu este suficientă pentru a optimiza consumul de energie.

Dacă observi că siguranțele se declanșează frecvent, apar fluctuații de tensiune, prizele sau întrerupătoarele se încălzesc în timpul utilizării ori ai adăugat consumatori importanți în locuință, este recomandată o evaluare completă a instalației electrice.

O astfel de verificare poate evidenția eventuale deficiențe și poate stabili dacă sunt necesare lucrări de modernizare, extindere sau redimensionare a instalației ori a branșamentului.

Pentru proprietarii care își doresc soluții sigure și adaptate cerințelor actuale, colaborarea cu o firmă autorizată ANRE reprezintă cea mai bună alegere.

Cu experiență în proiectarea și execuția instalațiilor electrice pentru locuințe, spații comerciale și clădiri industriale, Electro Calin oferă servicii complete, de la consultanță și evaluarea instalației existente până la realizarea branșamentelor electrice, sporurilor de putere, modernizarea instalațiilor și punerea în funcțiune a acestora, în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

Mituri despre consumul de energie electrică

În jurul consumului de energie electrică circulă numeroase mituri, iar unele dintre ele îi determină pe proprietari să ia decizii care au un impact redus sau chiar inexistent asupra facturii.

Mit: Aparatele aflate în stand-by nu consumă energie

Realitate: Deși consumul este redus, majoritatea televizoarelor, consolelor de jocuri, încărcătoarelor sau sistemelor audio continuă să utilizeze energie atunci când rămân conectate la priză. Acest consum, cunoscut și sub denumirea de „consum fantomă”, poate deveni semnificativ atunci când este cumulat la nivelul întregii locuințe.

Mit: Dacă schimb toate becurile cu LED, factura va scădea considerabil

Realitate: Iluminatul LED contribuie la reducerea consumului de energie, însă acesta reprezintă doar o parte din consumul total al unei locuințe.

În cele mai multe cazuri, electrocasnicele mari, sistemele de climatizare și încălzire sau echipamentele cu putere ridicată au o influență mult mai mare asupra facturii.

Mit: O instalație electrică veche consumă automat mai mult curent

Realitate: O instalație electrică nu „produce” consum suplimentar de energie doar pentru că este veche. Totuși, uzura, conexiunile defectuoase, dimensionarea necorespunzătoare sau modificările realizate fără o proiectare corectă pot afecta siguranța și funcționarea eficientă a întregului sistem electric.

Mit: Dacă nu se întrerupe curentul, instalația este în stare perfectă

Realitate: Multe probleme ale instalației electrice nu sunt vizibile în utilizarea de zi cu zi. O verificare periodică poate identifica din timp componente uzate, contacte imperfecte sau alte deficiențe care, în timp, pot conduce la defecțiuni sau chiar la incidente mai grave.

Întrebări frecvente despre reducerea consumului de energie electrică

Care sunt electrocasnicele care consumă cel mai mult curent?

În general, aparatele cu putere mare sau cele utilizate frecvent au cel mai mare impact asupra consumului de energie. Printre acestea se numără aparatele de aer condiționat, boilerele electrice, cuptoarele electrice, plitele cu inducție, uscătoarele de rufe și mașinile de spălat.

Merită să înlocuiesc electrocasnicele vechi?

Da, în special dacă acestea au o vechime de peste 10-15 ani. Modelele moderne sunt proiectate pentru un consum redus de energie și pot genera economii importante pe termen lung.

Cât de des ar trebui verificată instalația electrică?

Nu există un interval universal valabil, însă este recomandată o evaluare atunci când locuința este veche, după renovări importante, înainte de montarea unor consumatori de mare putere sau dacă apar semne precum declanșarea repetată a siguranțelor ori fluctuațiile de tensiune.

Branșamentul electric influențează consumul?

Branșamentul nu reduce în mod direct consumul de energie electrică, însă este esențial pentru alimentarea corectă și sigură a locuinței. Atunci când acesta nu mai corespunde necesarului de putere, pot apărea probleme de funcționare și limitări în utilizarea simultană a unor echipamente electrice.

Cum pot afla dacă instalația electrică trebuie modernizată?

O evaluare realizată de electricieni autorizați este cea mai sigură metodă de a determina dacă este necesar serviciul de înlocuire instalație electrică veche și de a identifica eventualele lucrări necesare.

Așadar, reducerea consumului de energie electrică nu înseamnă renunțarea la confort, ci utilizarea inteligentă a resurselor și adaptarea locuinței la cerințele actuale. De la alegerea unor electrocasnice eficiente și până la adoptarea unor obiceiuri de consum responsabile, fiecare măsură poate contribui la optimizarea costurilor și la utilizarea mai eficientă a energiei.

În același timp, instalația electrică și branșamentul reprezintă elemente esențiale pentru funcționarea sigură a întregii locuințe. O instalație dimensionată corespunzător, executată conform normelor și verificată periodic oferă nu doar un nivel ridicat de siguranță, ci și certitudinea că poate susține consumul generat de echipamentele moderne.

Dacă ai în plan renovarea locuinței, instalarea unor consumatori de mare putere sau dorești să verifici starea instalației electrice, colaborarea cu o firmă autorizată este cea mai sigură alegere. Echipele de electricieni autorizați din București și Ilfov pun la dispoziția clienților servicii complete de proiectare, execuție și modernizare a instalațiilor electrice, precum și soluții pentru branșamente electrice și sporuri de putere, adaptate fiecărui proiect.