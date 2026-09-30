Locuința modulară care transformă ideea de „acasă” într-o experiență modernă

3 minute de citit Publicat la 15:41 30 Sep 2026 Modificat la 15:41 30 Sep 2026

Casa Capsula X7 combină designul futurist, suprafețele vitrate generoase și funcționalitatea într-o locuință modulară de 36,5 m², potrivită atât pentru locuire, cât și pentru proiecte turistice. Sursa imagine: https://casecapsula.ro/

Când locuința nu înseamnă doar pereți și metri pătrați, ci design, lumină, tehnologie și libertatea de a alege unde vrei să trăiești, apare o nouă perspectivă asupra conceptului de „acasă”.

Există locuințe care se integrează în peisaj și există locuințe care devin parte din peisaj. Casa Capsula X7 face parte din cea de-a doua categorie.

Cu o arhitectură inspirată de forme futuriste, suprafețe vitrate generoase și un design exterior care continuă să atragă atenția și după lăsarea serii, X7 este mai mult decât o construcție modulară compactă. Este o încercare de a regândi modul în care privim spațiul în care locuim.

Când spațiul devine o experiență

La prima vedere, ceea ce atrage atenția este exteriorul. Liniile geometrice, formele curbe, suprafețele vitrate și iluminarea arhitecturală creează o identitate vizuală greu de confundat.

Dar adevărata provocare pentru o locuință compactă este ceea ce se întâmplă dincolo de fațadă: cum reușești să transformi un spațiu limitat într-un loc în care să te simți cu adevărat „acasă”?

Casa Capsula X7 – perspectivă asupra geometriei fațadei.

O locuință construită în jurul modului în care trăim

Casa Capsula X7 are 36,5 m² utili și 39 m² construiți, cu living open-space, dormitor separat, baie completă și zonă destinată bucătăriei. Suprafața vitrată generoasă schimbă însă percepția asupra spațiului. Lumina naturală pătrunde în interior, iar granița dintre locuință și exterior devine mult mai puțin evidentă.

În loc să creeze senzația unui spațiu mic și închis, arhitectura urmărește deschiderea, lumina și conexiunea cu mediul din jur.

Designul care continuă după apus

Una dintre caracteristicile care definesc X7 este modul în care iluminarea exterioară este integrată în arhitectură. După apus, liniile luminoase urmăresc formele fațadei și transformă construcția într-un obiect arhitectural care își schimbă complet aspectul.

Ziua, suprafețele vitrate reflectă cerul și vegetația din jur. Seara, lumina din interior și iluminarea ambientală creează o imagine diferită, mai apropiată de un spațiu contemporan de lifestyle decât de imaginea clasică a unei case modulare.

De la casă de vacanță la proiect turistic

Una dintre întrebările importante atunci când este analizată o locuință modulară este unde poate fi folosită. În cazul X7, răspunsul nu se limitează la o singură destinație.

Modelul poate fi luat în calcul pentru case de vacanță, locuințe compacte, unități de cazare, proiecte de glamping sau resorturi. Pentru un antreprenor din turism, conceptul poate fi interesant și din perspectiva dezvoltării etapizate a unui proiect.

Interiorul iluminat al X7, vizibil prin suprafețele vitrate.

O casă care pune exteriorul în interior

Poate cel mai interesant element al X7 nu este un anumit obiect sau o anumită funcție, ci relația dintre interior și exterior. Suprafețele vitrate generoase fac ca peisajul să devină aproape o extensie a spațiului interior.

Imaginează-ți o dimineață în care primul lucru pe care îl vezi nu este un perete, ci grădina, pădurea, lacul sau peisajul din fața casei. Sau o seară în care iluminarea ambientală transformă întreaga construcție într-un spațiu cald și intim.

În acest punct, conceptul de locuință modulară începe să însemne mai mult decât eficiența utilizării spațiului. Devine o experiență.

Cât costă această experiență?

Potrivit informațiilor comerciale comunicate de Case Capsula România, Casa Capsula X7 este prezentată la un preț promoțional de 39.500 € cu TVA inclus. Costurile pentru transport, macara, poziționare și montaj sunt stabilite separat, în funcție de locație și de condițiile concrete ale amplasamentului.

Pentru cei interesați, următorul pas este mai puțin despre alegerea unei case și mai mult despre imaginarea unui proiect: unde va fi amplasată, cum va fi utilizată și cum poate fi integrată în teren.

O altă definiție pentru „acasă”

Casa Capsula X7 nu încearcă să copieze o casă tradițională într-o formă mai mică. Conceptul este diferit.

Este o locuință care pune în centrul experienței designul, lumina, conexiunea cu exteriorul și utilizarea inteligentă a spațiului.

Cu 36,5 m² utili, un dormitor separat, living open-space, baie și zonă de bucătărie, X7 arată că o locuință compactă nu trebuie să însemne neapărat o experiență limitată. Poate însemna, dimpotrivă, o experiență mai bine gândită.

„Dacă acasă ar putea fi mai mult decât o construcție? Dacă ar putea fi o experiență?”

Descoperă Casa Capsula X7

Case Capsula România prezintă modelul X7 pentru cei interesați de locuinta modulară, case de vacanță și proiecte turistice.

Vezi modelul și solicită o ofertă pe www.casecapsula.ro

Despre Case Capsula România

Case Capsula România dezvoltă și promovează soluții de locuire modulară, cu accent pe design contemporan, funcționalitate și adaptarea produselor la diferite tipuri de proiecte. Casa Capsula X7 este unul dintre modelele prezentate pentru piața din România.

Case Capsula Romania

www.casecapsula.ro

Telefon: 0731 166 070