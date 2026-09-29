Termografie în Construcții: Ghid complet despre detectarea punților termice și pierderilor de căldură

Termografia în construcții permite identificarea pierderilor de căldură, a punților termice, infiltrațiilor de aer și a problemelor de izolație, oferind o imagine clară asupra eficienței energetice a unei locuințe. Sursa foto: digitalinbound.ro

Hai să vorbim puțin despre termografia în construcții, ca și cum am sta la o cafea și ne-am povesti. În primul rând, achiziția sau construirea unei case e una dintre cele mai importante decizii financiare din viața oricui. Și, sincer, multe dintre problemele care afectează confortul termic și cât de eficientă e casa ta sunt dificile, aproape imposibil de văzut cu ochiul liber. Asta e locul unde intervine termografia – o metodă de verificare non-invazivă care „vede” prin pereți și îți indică exact unde se scurge căldura din casă.

Ce înseamnă termografia în construcții? Ei bine, e vorba de o tehnică de inspecție care folosește camere speciale, numite camere termografice, care pot capta radiația infraroșie emisă de suprafețe. Aceasta e transformată apoi într-un fel de imagine color, unde fiecare culoare arată o temperatură diferită. Cu ajutorul acestor imagini, poți vedea rapid zonele mai calde sau mai reci ale casei tale.

În practică, în construcții, această metodă e folosită mai ales pentru a evalua izolația casei – pereți exteriori, planșee, colțuri, zonele din jurul ferestrelor sau chiar structurile din beton. Camerele profesionale, precum cele de la FLIR, pot detecta diferențe de temperatură foarte mici, chiar de fracțiuni de grad Celsius, ceea ce le face mult mai precise decât un simplu ochi uman.

Dar ce e o punte termică și de ce contează? Ei bine, o punte termică apare acolo unde căldura se scurge mai rapid din cauza unei discontinuități în stratul de izolație. Gândește-te la colțurile casei, la stâlpii din beton sau la zonele din jurul ferestrelor – acolo căldura poate ieși mai ușor. Problema este că aceste locuri nu sunt doar un defect estetic sau de construcție, ci pot duce la facturi mai mari, mucegai, condens și disconfort. În plus, pe termen lung, umiditatea crescută și pierderea de căldură pot deteriora pereții și pot scădea valoarea casei.

Cum funcționează verificarea termografică?

E mai mult decât o fotografie făcută cu o cameră. Se combină mai multe metode: se analizează variațiile de temperatură, se verifică dacă aerul se infiltrează pe la uși și ferestre și se măsoară umiditatea, totul pentru a avea un tablou complet. Pentru rezultate bune, cel mai bine e să faci inspecția într-o zi răcoroasă, dimineața, înainte ca soarele să încălzească fațada și când în aer nu sunt curenți puternici sau ploi recentă.

Ce se verifică de fapt? Practic, inspecția acoperă punțile termice de la colțuri, pierderile de căldură de pe fațade, infiltrațiile de aer rece și funcționarea circuitelor de încălzire. La final, primești un raport detaliat care te ajută să înțelegi exact unde sunt problemele și cum să le corectezi.

Și nu, nu doar persoanele care cumpără o casă nouă au nevoie de așa ceva. De fapt, dacă plătești facturi foarte mari, dacă observi igrasie sau mucegai, dacă ești dezvoltator sau investitor și vrei să fii sigur că totul e făcut bine, termografia poate fi de mare ajutor. În plus, dacă vrei să renovezi sau să izolezi mai bine, verificarea cu termocamera te ajută să știi exact unde trebuie să intervii.

La final, primești un raport care explică tot ce ai nevoie să știi, cu imagini și recomandări. E critical să lucrezi cu profesioniști care știu ce fac, pentru că interpretarea corectă a acestor imagini nu e chiar simplă. O cameră ieftină sau un aparat cumpărat de pe internet s-ar putea să nu-ți ofere rezultatele corecte fără o interpretare adecvată.

În general se folosește echipamente de top, se face verificări detaliate și se promite un raport rapid, în 48 de ore, cu tot ce trebuie să știi. Serviciile de acest gen sunt accesibile, începând de la 1200 RON.

Așa că, dacă vrei să afli ce se întâmplă cu adevărat în pereții casei tale sau vrei să eviți costurile inutile, o verificare termografică profesionistă chiar merită.