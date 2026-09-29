Oxigen București: de la sport de masă la performanță

4 minute de citit Publicat la 14:33 29 Sep 2026 Modificat la 14:33 29 Sep 2026

Clubul Sportiv Oxigen București dezvoltă fotbal, baschet, șah și alte discipline, reunind sportul de masă, academiile de copii și participarea la competiții de performanță.

Fotbal de la grupele de copii până la Liga 3, baschet feminin în competițiile naționale, șah cu titluri și medalii, dar și programe prin care tot mai mulți copii să ajungă să facă sport. Clubul Sportiv Oxigen București este unul dintre cele mai noi proiecte sportive ale Capitalei și încearcă să construiască o legătură între sportul de masă, academii și performanță.

Înființat în 2026 ca un club polisportiv de drept public, aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2, Clubul Sportiv Oxigen București a pornit cu o misiune care depășește rezultatele din clasamente: să creeze un traseu prin care copiii să poată începe un sport aproape de casă și, dacă au aptitudinile și dorința necesare, să poată continua până la nivel de performanță.

Clubul dezvoltă secții de fotbal, baschet, șah, atletism, box și tenis de masă, într-un proiect în care o parte importantă a activității este orientată către copii și sportul de masă.

Primele luni au adus deja echipe înscrise în competiții naționale, academii de juniori și rezultate importante.

Fotbal: de la copii până la Liga 3

Una dintre cele mai vizibile componente ale proiectului este fotbalul.

Baza Sportivă Oxigen Colentina, din Șoseaua Fundeni 229B, a devenit terenul pe care se antrenează și joacă echipele clubului.

Oxigen are grupe de juniori la mai multe categorii de vârstă, echipe în competițiile juvenile naționale și o formație de seniori care evoluează în Liga 3.

Filosofia este una bazată într-o măsură importantă pe jucători tineri.

Un exemplu a venit chiar la partida disputată în septembrie împotriva FCSB 2. Primul „11” trimis pe teren de Oxigen a avut o medie de vârstă de numai 20,2 ani. Cinci dintre titulari aveau 18 sau 19 ani, iar nouă dintre cei 11 jucători aveau cel mult 22 de ani.

În paralel, competițiile juniorilor încep de la grupele mici și continuă până la U17 și Liga de Tineret.

Într-un singur weekend din septembrie, spre exemplu, juniorii Oxigen au disputat șase partide și au obținut patru victorii, un egal și o înfrângere. Printre adversari s-au numărat FC Metaloglobus și Universitatea Craiova, una dintre academiile importante ale fotbalului românesc.

Pentru club, echipa de Liga 3 nu este astfel un proiect separat de academie, ci poate deveni, în timp, una dintre destinațiile jucătorilor formați în propriile grupe de copii și juniori.

Baschet feminin: debut oficial cu 95-35

Oxigen dezvoltă și baschetul printr-un parteneriat cu Baschet Club Dan Dacian, unul dintre cluburile cunoscute pentru activitatea sa la nivel juvenil.

Echipa feminină Oxigen București a debutat oficial în septembrie în Cupa României.

Primul meci a fost disputat la Sala Oxigen Baschet de pe Șoseaua Pantelimon, împotriva CSU UVT Timișoara.

Rezultatul: 95-35 pentru Oxigen București. (DeBucurești)

Dincolo de scor, debutul a arătat și una dintre ideile pe care clubul încearcă să le dezvolte.

Înaintea partidei, jucătoarele echipei de senioare au intrat pe teren de mână cu fetițele de la grupele de copii ale Baschet Club Dan Dacian.

Pentru cele mici, întâlnirea directă cu sportivele care joacă într-o competiție națională poate transforma un meci văzut din tribună într-un reper pentru propriul lor parcurs sportiv.

Șah: 22 de medalii la Campionatele Naționale

O altă componentă a proiectului Oxigen este șahul.

La Campionatele Naționale pe echipe de juniori și tineret, sportivii clubului au obținut 22 de medalii: 7 de aur, 8 de argint și 7 de bronz.

Cele șapte medalii de aur au însemnat tot atâtea titluri de campioni naționali.

Competiția a reunit peste 400 de copii și juniori, de la categoria U8 până la U20, iar sportivii Oxigen au urcat pe podium în toate cele trei probe: șah clasic, rapid și blitz. (5 Pași de Bine)

Pregătirea se desfășoară alături de Academia de Șah, partener al secției.

Este un alt exemplu al modelului pe care Oxigen încearcă să îl dezvolte: acces pentru copiii aflați la început și, în paralel, pregătire pentru cei care ajung la nivel competițional.

Sport de masă și sport de performanță, în același proiect

Oxigen București a fost gândit ca un club polisportiv.

Documentele de înființare stabilesc printre obiective organizarea activităților sportive pentru comunitate, dar și selecția, pregătirea și participarea sportivilor la competiții interne și internaționale.

Astfel, proiectul are două direcții care ar trebui să funcționeze împreună.

Prima este accesul cât mai multor copii la sport.

A doua este identificarea celor care vor și pot continua către sportul de performanță.

Clubul a anunțat încă de la început dezvoltarea unor programe dedicate copiilor și sportului de masă, inclusiv activități sportive organizate în școli. În strategia prezentată la lansarea proiectului, aproximativ 90% din activitate urma să fie orientată către copii și sport de masă. (NordNews)

În același timp, parteneriatele cu structuri care au deja experiență în pregătirea juniorilor – precum Baschet Club Dan Dacian sau Academia de Șah – permit dezvoltarea componentei de performanță.

O bază sportivă care revine în circuitul competițional

Un punct important al proiectului este Baza Sportivă Oxigen Colentina, din Șoseaua Fundeni 229B.

Baza a revenit în 2026 în administrarea Sectorului 2 și a devenit terenul de acasă pentru echipele de fotbal ale clubului. Documentele administrative confirmă preluarea imobilului din Șoseaua Fundeni nr. 229B în vara acestui an.

Aici au început deja să fie organizate, aproape în fiecare weekend, partide ale echipei de Liga 3 și ale formațiilor de juniori.

Într-un singur weekend, pe terenurile Oxigen pot ajunge astfel să joace copii de 12–13 ani, adolescenți din grupele U15–U17, echipa din Liga de Tineret și fotbaliștii formației de seniori.

Iar aceasta este, în esență, imaginea proiectului: mai multe generații care folosesc aceeași infrastructură și fac parte din același club.

Cum pot fi înscriși copiii la Oxigen București

Academiile și grupele de copii ale Clubului Sportiv Oxigen București continuă înscrierile.

Părinții care vor să afle ce sport i se potrivește copilului, ce grupe sunt disponibile și care este programul antrenamentelor pot solicita informații direct clubului.

Website: https://oxigen2.ro/ Înscrieri și informații: [email protected]

Fotbal: Baza Sportivă Oxigen Colentina – Șoseaua Fundeni 229B, Sector 2, București

Pentru programul meciurilor, rezultatele echipelor, activitatea academiilor și evenimentele organizate de club, Oxigen București poate fi urmărit și pe Facebook, Instagram și TikTok, pe paginile oficiale Club Sportiv Oxigen București.

Mai multe informații despre proiect, academii și modalitățile de înscriere sunt disponibile pe oxigen2.ro.