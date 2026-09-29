Oradea Festifall 2026: Asaf Avidan, Andra și Smiley vin la festivalul care a strâns peste 100.000 de oameni anul trecut

Oradea Festifall revine între 9 și 11 octombrie cu concerte, jazz, spectacole pe Crișul Repede, artă stradală, expoziții și gastronomie, transformând centrul orașului într-o mare scenă culturală. Sursa foto: unsplash.com

Oradea Festifall revine între 9 și 11 octombrie 2026, chiar înainte de Ziua Orașului, sărbătorită pe 12 octombrie. Timp de trei zile, centrul Oradiei va fi ocupat de concerte, spectacole pe Crișul Repede, jazz, artă stradală, expoziții, evenimente de arhitectură și zone gastronomice.

Asaf Avidan este principalul invitat internațional. Pe scena din Piața Unirii mai sunt anunțați Andra, Smiley, Mira, Bosquito, Horia Brenciu Orchestra, Minelli, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu.

Festivalul nu se strânge însă într-o singură piață. Programul merge spre Strada Libertății, Piața Ferdinand și Parcul 1 Decembrie, iar diferențele dintre scene sunt suficient de mari încât fiecare zonă să aibă propriul public.

De la Asaf Avidan la Gabriel Dorobanțu

Piața Unirii rămâne locul concertelor mari. Serile vor începe cu apariții ale unor muzicieni locali, iar Cătălin Măruță va prezenta programul scenei principale.

Pentru jazz, traseul duce spre Strada Libertății, unde sunt anunțați Sorin Zlat Trio, Davefom Quintet și Trompetre. În Piața Ferdinand, programul merge într-o altă direcție, cu Cesar Merveille, Doudou MD, Andreea Esca & Otravă și Golan, într-o formulă live în care instrumentele sunt combinate cu elemente electronice.

Parcul 1 Decembrie primește în 2026 o scenă proprie. Vineri va fi dedicată muzicii folclorice, sâmbătă vor cânta Stela Enache și Gabriel Dorobanțu, iar duminică DJ Lupascu va trece prin hiturile anilor '80, '90 și 2000.

Recunosc, amestecul este greu de pus într-o singură categorie. Într-o zi poți merge la jazz și muzică electronică, iar câteva ore mai târziu să ajungi la un concert de muzică populară sau la un nume important din pop-ul românesc. Tocmai varietatea asta face programul mai interesant decât cel al unui festival construit în jurul unui singur gen.

Cine își propune să prindă mai multe scene în aceeași seară ar face bine să se uite la ore înainte de a ajunge în centru. Distanțele sunt potrivite pentru mers pe jos, dar zecile de mii de oameni care trec prin zonă schimbă complet ritmul deplasărilor după începerea concertelor.

Există și cifre care arată dimensiunea la care a ajuns Festifall. În 2025, evenimentul a trecut de 100.000 de participanți, cu peste 100 de activități și mai mult de 60 de artiști locali, naționali și internaționali.

În 2024, festivalul s-a desfășurat în opt locații și pe patru scene, iar bilanțul de după eveniment indica peste 105.000 de vizitatori. Pentru ediția din 2026 nu a fost anunțat un număr estimat de participanți.

La un eveniment care ține publicul ore întregi afară, vremea merită verificată înainte de plecare, mai ales în octombrie. Dacă ai și alte drumuri sau evenimente programate în aceeași perioadă, pe vremea-acum.ro poți vedea rapid prognoza pentru localitatea în care urmează să ajungi și îți poți face bagajul fără prea multe presupuneri.

Crișul Repede devine parte din spectacol

O parte dintre momentele pregătite pentru Festifall nu au nevoie de scenă clasică. Pe Crișul Repede sunt programate show-uri de lumini și lasere, iar teatrul aerian va folosi teme inspirate de Jules Verne și Micul Prinț. În program apar și artiști stradali, un spectacol cu drone și artificii.

Pasajul Vulturul Negru va avea o zonă dedicată arhitecturii. Fostul cinematograf va găzdui instalații, proiecte și discuții, iar FAST - Festival for Architecture Schools of Tomorrow - reunește școli de arhitectură din Oradea, Timișoara, Cluj, Iași și București.

La Casa Darvas-La Roche este programată o expoziție legată de Constantin Brâncuși, însoțită de o prelegere susținută de Doina Lemny. În Pasajul Madách vor fi prezentate lucrări ale artiștilor locali.

Mâncarea rămâne aproape de zonele în care se întâmplă lucrurile. Piața Unirii, Piața Ferdinand, Piața Independenței, Strada Libertății și Parcul 1 Decembrie vor avea puncte gastronomice și food truck-uri.

Asta contează mai mult decât pare într-o seară aglomerată. Dacă ai numai 40 de minute între două concerte, probabil nu vrei să traversezi orașul pentru cină.

Ai două ore libere? Orașul este deja în jurul tău

Festifall are un avantaj simplu: se desfășoară exact în zona prin care ar trece oricum un turist venit pentru prima dată la Oradea.

Din Piața Unirii intri imediat în Pasajul Vulturul Negru. Palatul a fost construit la începutul secolului XX și este unul dintre reperele arhitecturii Secession din oraș. Pasajul interior, acoperit cu sticlă, are forma literei Y și trei intrări.

De acolo poți continua spre Crișul Repede și Piața Ferdinand.

Turnul Primăriei este aproape și poate încăpea într-o pauză mai lungă dintre evenimente. Are aproape 50 de metri și trei niveluri panoramice. La ultimul nivel pot urca simultan numai cinci persoane, așa că în zilele aglomerate e bine să nu lași vizita pentru ultima jumătate de oră disponibilă.

Casa Darvas-La Roche cere ceva mai mult timp. Clădirea, ridicată între 1909 și 1912, păstrează mobilier și decorațiuni Art Nouveau, iar în perioada Festifall intră direct în programul cultural. Nu trebuie să alegi între festival și o vizită aici; le poți lega în aceeași după-amiază.

Eu aș lăsa Cetatea Oradea pentru prima parte a zilei și aș păstra Piața Unirii, Vulturul Negru, malul Crișului și Piața Ferdinand pentru orele apropiate de concerte. E un traseu scurt, fără drumuri inutile, și rămâi permanent la câteva minute de scene.

Băile Felix sunt o altă poveste. Merită mai ales dacă stai în zonă și după încheierea festivalului sau dacă ajungi la Oradea cu o zi mai devreme.

În octombrie, tricoul de după-amiază poate deveni insuficient seara

Festifall cade într-o perioadă în care diferențele dintre orele zilei se simt repede. În prima parte a lunii octombrie, Oradea poate avea după-amiezi cu temperaturi spre 20-22°C, dar după apus valorile pot coborî sub 10°C. Există și perioade mai reci, când maximele rămân în zona 12-15°C.

Pentru cine intră în centru la ora 16:00 și rămâne până aproape de miezul nopții, maxima zilei nu spune întreaga poveste.

Mai aproape de festival, cei care vor să verifice cum va fi vremea în Oradea pot urmări prognoza detaliată pe ore și evoluția pentru următoarele 10 zile. Pentru concertele din 9, 10 și 11 octombrie contează mai ales temperatura după apus, vântul și intervalele în care pot apărea precipitații.

O jachetă subțire poate părea inutilă la prânz și foarte bună câteva ore mai târziu. Dacă prognoza arată vânt sau ploaie, merită verificat intervalul exact, fiindcă un episod de o oră poate conta pentru un concert în Piața Unirii mult mai mult decât simbolul meteo afișat pentru întreaga zi.

Iar dacă ai venit special pentru un artist, ultimul lucru pe care vrei să-l faci după primul concert este să te întorci la hotel după o geacă.