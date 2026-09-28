Trombocite crescute sau scăzute la analize: când este nevoie de un consult hematologic?

3 minute de citit Publicat la 10:13 28 Sep 2026 Modificat la 10:13 28 Sep 2026

Află ce pot indica valorile anormale ale trombocitelor, când este recomandat un consult hematologic și de ce o singură analiză nu stabilește un diagnostic. Sursa foto: personale

O hemoleucogramă de rutină poate scoate la iveală modificări neașteptate, chiar și la persoane care se simt perfect sănătoase. Una dintre situațiile care provoacă frecvent îngrijorare este apariția unei valori prea mari sau prea mici a trombocitelor.

Rezultatul nu înseamnă automat existența unei boli grave. Numărul trombocitelor poate varia din numeroase cauze, unele temporare și fără consecințe importante. Atunci când modificarea este semnificativă, persistă la analize succesive sau este însoțită de alte valori anormale, cauza trebuie însă investigată.

Ce sunt trombocitele și de ce sunt importante?

Trombocitele, numite și plachete sanguine, sunt elemente ale sângelui implicate în procesul de coagulare. Atunci când un vas de sânge este lezat, ele participă la formarea cheagului care limitează sângerarea.

Numărul lor este măsurat în cadrul hemoleucogramei, una dintre cele mai frecvente analize de laborator.

O valoare aflată în afara intervalului de referință trebuie interpretată în context. Medicul va lua în calcul cât de mare este abaterea, dacă aceasta este nou apărută sau persistentă și dacă există modificări și la nivelul hemoglobinei ori leucocitelor.

Ce poate însemna un număr crescut de trombocite?

Creșterea numărului de trombocite poartă numele de trombocitoză.

În multe cazuri, aceasta apare ca reacție a organismului la o altă situație. O infecție recentă, inflamația, deficitul de fier, anumite intervenții chirurgicale sau pierderile de sânge pot determina temporar creșterea trombocitelor.

După dispariția cauzei, valorile pot reveni la normal.

Există însă și situații în care producția crescută de trombocite are legătură cu o afecțiune hematologică. Din acest motiv, o trombocitoză persistentă nu ar trebui interpretată exclusiv pe baza unei singure analize.

Dar trombocitele scăzute?

Scăderea numărului de trombocite este denumită trombocitopenie.

Și în această situație cauzele sunt numeroase. Unele infecții, medicamente, boli autoimune, afecțiuni hepatice sau anumite deficite nutriționale pot influența numărul trombocitelor. În alte cazuri, problema poate avea legătură cu producerea celulelor sanguine la nivelul măduvei osoase.

O trombocitopenie importantă poate crește riscul de sângerare, motiv pentru care valoarea trebuie corelată cu tabloul clinic și cu restul analizelor.

Ce simptome pot apărea?

Modificările trombocitelor sunt descoperite deseori întâmplător, fără ca pacientul să aibă simptome.

În cazul unui număr redus de trombocite pot apărea mai ușor vânătăi, mici pete roșii sau violacee pe piele, sângerări nazale repetate, sângerări gingivale sau menstruații neobișnuit de abundente.

Valorile crescute ale trombocitelor pot să nu provoace niciun simptom. În anumite afecțiuni hematologice, creșterea importantă a numărului acestora poate fi asociată cu un risc mai mare de formare a cheagurilor de sânge, dar semnificația rezultatului diferă considerabil de la un pacient la altul.

O singură valoare modificată nu stabilește diagnosticul

Este una dintre cele mai importante precizări.

Un rezultat ieșit din intervalul laboratorului nu trebuie interpretat izolat și nici nu stabilește singur existența unei boli hematologice.

Uneori medicul poate recomanda repetarea hemoleucogramei după o anumită perioadă. Alteori sunt necesare investigații suplimentare pentru a identifica motivul modificării.

Contează inclusiv evoluția valorilor. O trombocitoză apărută în timpul unei infecții și care dispare ulterior reprezintă o situație diferită de o valoare crescută care se menține luni la rând.

Când este recomandat consultul hematologic?

Evaluarea de specialitate este utilă mai ales atunci când modificarea trombocitelor persistă, valorile sunt semnificativ crescute sau scăzute, există modificări concomitente ale leucocitelor ori hemoglobinei sau apar manifestări precum sângerări neobișnuite și vânătăi frecvente.

În cadrul unui consult de hematologie în Pitești, medicul analizează hemoleucograma împreună cu istoricul pacientului, simptomele, tratamentele administrate și rezultatele analizelor anterioare. În funcție de situație, pot fi recomandate investigații suplimentare.

Este util ca pacientul să aducă la consultație și analizele mai vechi, dacă acestea există. Compararea rezultatelor în timp poate furniza informații importante despre caracterul temporar sau persistent al modificării.

Nu tratați buletinul de analize, ci cauza

Internetul poate explica ce înseamnă termenii „trombocitoză” sau „trombocitopenie”, dar nu poate stabili de ce trombocitele unei anumite persoane sunt crescute sau scăzute.

Aceeași valoare poate avea semnificații diferite în funcție de vârstă, antecedente, medicamente, infecții recente și celelalte rezultate ale hemoleucogramei.

De aceea, scopul evaluării hematologice nu este doar readucerea unei cifre în intervalul de referință, ci identificarea mecanismului care a produs modificarea.

O hemoleucogramă modificată nu este automat un motiv de alarmă. Este însă un semnal care, mai ales atunci când persistă, merită interpretat corect.