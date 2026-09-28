Partea nevăzută a parcurilor fotovoltaice din România. Ce trebuie să reziste ani la rând sub panourile solare şi care sunt provocările

Vânt, zăpadă şi teren dificil. Cum sunt construite structurile care susţin parcurile fotovoltaice în România. Sursa colaj foto: Getty Images & captură video Antena 3

România se uită tot mai mult spre Soare pentru energia de care are nevoie, iar parcurile fotovoltaice se extind rapid. Dar, dincolo de panourile pe care le vedem, există o componentă esenţială, despre care se vorbeşte mult mai puţin: structura pe care acestea sunt montate. Iar în ţara noastră, terenul şi vremea pot tranforma instalarea într-o adevărată provocare. Există însă şi soluţii, iar acestea au fost prezentate la Energy Expo 2026, târgul dedicat energiei şi noilor tehnologii.

Avansul rapid al energiei fotovoltaice în România aduce în prim-plan o componentă esenţială a oricărui parc solar: structura pe care sunt montate panourile. Alegerea şi instalarea acesteia nu sunt deloc simple. Clima şi tipul solului pot pune presiuni pe structuri, care trebuie să reziste ani la rând în codiţii meteo schimbătoare.

"Structurile propriu-zise sunt ceva ce se realizează special pentru locaţie. În România, în special, avem provocări mari: vânt puternic, multă zăpadă, terenul poate fi dificil. Tocmai de aceea, investitorii vor să lucreze cu furnizori care înţeleg aceste provocări şi care construiesc ceva durabil", a declarat Jakub Balter, director comercial Energy 5, pentru Antena 3 CNN.

Provocările nu ţin doar de vremea din ţara noastră. O bună parte dintre dintre terenurile disponibile în România sunt agricole.Iar acest lucru limitează opţiunile pentru dezvoltatorii de parcuri fotovoltaice. Soluţia este căutată tot mai des în zone mai greu accesibile sau cu un sol dificil – acolo, tehnologia de instalare

poate face diferenţa: cu cât terenul este mai complicat, cu atât soluţiile folosite trebuie să fie mai performante.

"În special, în România sunt multe zone dificile, cum ar fi zone stâncoase, zone cu teren foarte moale. Trebuie să foloseşti beton, echipamente de foraj. Noi nu folosim deloc beton, nu am folosit niciodată, iar rata de rebut e aproape. Datorită avantajelor unice ale acestui produs se poate utiliza pe orice tip de sol, cu excepţia rocii solide, desigur", a precizat Adnan Sucuka, managerul unei companii specializate în sisteme patentate de susținere din oțel pentru centrale fotovoltaice fixe la sol.

Dincolo de modul în care este instalată, rezistenţa structurii depinde, în primul rând, de materialul din care este realizată. Expusă permanent la ploaie, zăpadă, vânt şi variaţii de temperatură, structura trebuie să reziste în timp, fără să îşi piardă proprietăţile şi fără să pună în pericol întregul sistem.

"Producem structuri metalice din oţel zincat. De ce este recomandat oţelul zincat? Pentru că intemperiile din România, clima atacă, în principiu, structura. Noi folosim oţel zincat, nu cel standard, de 100 de grame de zinc, folosim oţel zincat de cel puţin 275 de grame de zinc", a menţionat în cadrul interviului, oferit pentru Antena 3 CNN, reprezentantul companiei Growatt, care produce invertoare solare, invertoare de stocare și baterii de stocare.

Soluţiile inteligente şi noile tehnologii au fost prezentate la cea de-a treia ediţie Energy Expo. Evenimentul care reunește întregul ecosistem energetic s-a desfăşurat în perioada 24 - 26 septembrie, la Bucureşti, iar accesul publicului a fost gratuit.

Un sistem all-in-one cu invertor și baterie, parcarea care produce energie verde, dar şi roboți, panouri fotovoltaice plutitoare și baterii pe roți se numără printre tehnologiile care au fost prezentate la

cel mai amplu târg dedicat sectorului energetic din Europa de Sud-Est.