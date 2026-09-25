Roboți, panouri fotovoltaice plutitoare și baterii pe roți. Tehnologiile prezentate la Energy Expo

Tehnologiile prezentate la târg urmăresc să facă energia mai sigură și mai eficientă. Foto: Antena 3 CNN

Energia pe care o producem trebuie nu doar consumată, ci și păstrată și gestionată eficient. Este una dintre lecțiile aduse de criza energetică și una dintre temele centrale ale celei de-a treia ediții Energy Expo, eveniment care are loc până sâmbătă la Romaero. Producătorii și dezvoltatorii prezintă soluții pentru un sistem energetic în care tehnologia joacă un rol tot mai important.

De la roboți inteligenți, parcuri fotovoltaice până la panouri solare instalate pe suprafețe de apă și sisteme de stocare care pot ajunge în zone fără acces la rețea, tehnologiile prezentate la târg urmăresc să facă energia mai sigură și mai eficientă.

Roboții care pot monitoriza parcurile fotovoltaice

Una dintre tehnologiile prezentate la Energy Expo este reprezentată de roboții integrați în parcurile fotovoltaice. Aceștia pot fi programați pentru activități specifice de monitorizare și siguranță.

„Încercăm să aducem roboți pe care să-i integrăm în parcuri pentru activități precum cele de monitorizare și siguranța parcului. Acești roboți sunt produși în China, noi îi programăm și le adăugăm diferite hardware și software pentru a-i face să rezolve task-urile specifice de care noi avem nevoie”, a declarat Bogdan Costea, Team Leader Waldevar Robotics.

Panourile fotovoltaice ajung pe apă

O altă soluție prezentată la Energy Expo este reprezentată de panourile fotovoltaice plutitoare. Acestea permit utilizarea unor suprafețe de apă care nu sunt folosite pentru alte activități și pot reprezenta o alternativă atunci când terenurile disponibile pentru noi parcuri fotovoltaice sunt limitate.

„Folosind astfel suprafețele de luciu de apă care sunt nefolosite, care nu pot fi folosite pentru alte lucruri, astăzi avem în România primul proiect pilot”, susține Christian Leonte, CEO Waldevar Holding.

Potrivit acestuia, soluția poate avea implicații și asupra conectării la rețea.

„Eficientizăm nu numai suprafața de apă, eficientizăm în același timp și partea de conectare, pentru că în acest moment cea mai mare gâtuire se află în partea de conectare”, a explicat Christian Leonte.

Energia produsă trebuie și stocată

Odată cu dezvoltarea surselor regenerabile, apare și problema energiei produse în momentele în care consumul nu este suficient de mare. De aici, importanța tot mai mare a sistemelor de stocare și a soluțiilor care combină mai multe surse de energie.

„S-a schimbat un pic paradigma din livrare de volum în livrare inteligentă, acolo unde este nevoie de energie, la locurile de consum. Ceea ce facem noi astăzi este mai mult decât implementarea soluțiilor de stocare, facem hibridizare, facem hibridizare fotovoltaic cu stocare în baterii, facem fotovoltaic cu eolian, eolian cu baterii”, a mai spus Christian Leonte.

Sistemele de stocare pot reduce vârfurile de consum

Printre soluțiile prezentate la târg se află și sisteme complete de stocare destinate unor consumatori precum fabrici și ferme mici.

„În spatele meu este produsul nostru vedetă, este un sistem complet. Se potrivește la majoritatea fabricilor și fermelor mici. Poate fi folosit și pentru alte scenarii: de exemplu, pentru aplatizarea vârfurilor de consum, se poate îmbunătăți calitatea electricității și se poate face extinderea puterii”, susține Mike Chen, manager regional Hizenergy.

Baterii mobile pentru zonele fără acces la rețea

Una dintre cele mai neobișnuite soluții prezentate la Energy Expo este un sistem de stocare montat pe un camion, care poate fi transportat în zone în care nu există acces la rețeaua electrică.

„Este un camion dotat cu baterii de 232 de kilowați sau 254 de kilowați putere și care poate fi amplasat în diverse zone, îndeosebi acolo unde nu avem acces la rețea”, spune Aurelian Costin Pârățu, CEO Elsid.

Soluția permite astfel ca energia stocată să poată fi transportată și utilizată în locuri în care conectarea la rețeaua electrică nu este disponibilă.

Energy Expo, deschis publicului până sâmbătă

Energy Expo, cel mai amplu târg dedicat sectorului energetic din Europa de Sud-Est, are loc la Romaero și este deschis publicului gratuit până sâmbătă.

Vizitatorii pot descoperi tehnologii dedicate producției, stocării și utilizării energiei, iar cei care scanează codurile QR existente la standurile expozanților și pe materialele afișate în cadrul workshopurilor pot participa la campania cu premii surpriză.