Mirabela Grădinaru, alături de Melania Trump și alte Prime Doamne, la summitul pentru viitorul copiilor. Subiectele discutate

Mirabela Grădinaru, alături de alte invitate la Summitul "Fostering the Future Together Partnership Event" organizat sub patronajul Melaniei Trump. Sursa foto: Facebook/România în lumină

Partenera de viaţă a preşedintelui României, Mirabela Grădinaru, a participat la Summitul "Fostering the Future Together Partnership Event", organizat sub patronajul Primei Doamne a Statele Unite ale Americii, Melania Trump. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mai multor state și lideri din domeniul tehnologiei, iar discuțiile s-au concentrat pe protejarea copiilor și impactul tehnologiei și al inteligenței artificiale asupra viitoarelor generații. "Din perspectiva României, educația, alfabetizarea digitală și siguranța copiilor în mediul digital reprezintă priorități care necesită cooperare și responsabilitate la nivel internațional", au transmis reprezentanţii proiectului "România în lumină".

Participarea Mirabelei Grădinaru la Summitul "Fostering the Future Together Partnership Event" a fost prezentată de reprezentanții proiectului "România în lumină" drept o oportunitate de consolidare a dialogului și cooperării internaționale în domenii care vizează direct bunăstarea copiilor și evoluția societății. Într-un comunicat publicat miercuri pe pagina oficială de Facebook, aceștia au evidențiat importanța implicării României în inițiative dedicate acestor obiective.

"(...). Prezența Primei Doamne a României la acest eveniment internațional reprezintă o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății.

În cadrul evenimentului, care a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei, au fost abordate teme de interes major privind protejarea copiilor și pregătirea noilor generații pentru o lume în care tehnologia și inteligența artificială vor avea un rol tot mai important", s-a menţionat în comunicatul făcut public miercuri, pe pagina oficială de Facebook.

Printre temele abordate în cadrul evenimentului s-au numărat educația, alfabetizarea digitală și siguranța copiilor în mediul online, în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei și inteligenței artificiale (AI). În comunicat s-a subliniat necesitatea unei colaborări între state, instituții și sectorul privat pentru identificarea unor soluții durabile, detaliind poziția României asupra acestor priorități.

"Din perspectiva României, educația, alfabetizarea digitală și siguranța copiilor în mediul digital reprezintă priorități care necesită cooperare și responsabilitate la nivel internațional. În acest context, dialogul dintre state, instituții și sectorul privat este esențial pentru dezvoltarea unor soluții durabile și pentru valorificarea oportunităților oferite de progresul tehnologic", au mai menţionat reprezentanţii proiectului "România în lumină", în postarea de pe Facebook, făcută în această după-amiază.

Mirabela Grădinaru îl însoţeşte pe şeful statului la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care are loc la New York. Marţi seara, Nicuşor Dan, a publicat imagini noi din timpul vizitei oficiale din SUA. Iar pe video apare și un moment de tandrețe între el şi partenera sa de viaţă, Mirabela Grădinaru – cei doi se sărută pe aeroport, înainte de zborul spre New York.