În Rusia au reapărut cozile la benzină. La Moscova ea se dă „cu soț” sau „fără soț”, în funcție de numărul de înmatriculare al mașinii

1 minut de citit Publicat la 17:28 23 Sep 2026 Modificat la 17:28 23 Sep 2026

Restricțiile la benzină vin după noile atacuril cu drone ale Ucrainei asupra a trei mari rafinăriide petrol din Rusia, în regiunile Moscova, Samara și Ufa. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Un număr tot mai mare de regiuni rusești au reintrodus măsuri de raționalizare a combustibilului, ca urmare a crizei acute de benzină și motorină cauzată de atacurile cu drone ucrainene asupra marilor rafinării din Rusia, informează The Moscow Times.

Guvernatorul regiunii Kaluga, la sud-vest de Moscova, a anunțat revenirea unui sistem „soț/fără soț”, bazat pe numerele de înmatriculare ale mașinilor și interzicerea vânzării benzinei în recipiente portabile începând de miercuri.

„Au revenit cozile la benzinării. Acest lucru provoacă o frustrare rezonabilă”, a scris guvernatorul Vladislav Șapșa pe Telegram.

În regiunea Zabaikalsky din Siberia, autoritățile au anunțat un plafon de maximum 15 litri pentru fiecare mașină, la 48 de benzinării locale. Se estimează că rezervele de carburanți se vor epuiza în 20 de zile.

Anunțurile privind raționalizarea benzinei vin după atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra a trei rafinării majore de petrol din Rusia, în regiunile Moscova, Samara și Ufa, în ultimele trei zile.

Armata ucraineană a declarat săptămâna aceasta că a pus dezafectat peste 45% din capacitatea de rafinare a Rusiei.

Săptămâna trecută, autoritățile din regiunea Leningrad au limitat deja vânzările de benzină la 30 de litri pe vehicul, până cel puțin la 1 octombrie.

Una din cinci benzinării independente și mici din regiune și-au suspendat activitatea, deoarece nu au reușit să cumpere combustibil la bursa din Sankt Petersburg, a spus guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko.