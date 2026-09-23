Scandal în Parlament de la Călin Georgescu între AUR, USR și UDMR: „Apărați un criminal”/„Liniștiți-vă, că aici nu e Ungaria!”

sursa: Inquam Photos /George Călin

Numele lui Călin Georgescu a aprins spiritele, miercuri, în Parlamentul României. Deputații AUR, USR și UDMR și-au aruncat acuzații dure de la tribună. Au urmat replici despre „tupeu”, „xenofobie” și „fugari”.

„Liniștiți-vă, calm, calm, calm. Tupeul... ți se întoarce stomacul pe dos, efectiv îți vine să verși. Ăsta este tupeul. Eu vin și vă vorbesc despre lege, vin și vă vorbesc despre procese”, a declarat Dan Tanasă, de la tribuna Parlamentului.

Alexandru Dimitriu, USR, i-a întors vorbele deputatului AUR: „Ți se întoarce stomacul pe dos când auzi un extremist, un xenofob cum își bate joc de instituția Parlamentului, cum o folosește ca tribună pentru a propaga ura în România. Și nu este singura dată când face acest lucru. Nu este singurul de la AUR care face acest lucru.

Sunteți de o ticăloșie cruntă să coborâți la un astfel de nivel și să atacați în mod suburban și xenofob oameni din acest Parlament, în condițiile în care puteți să vă limitați exclusiv la argumente ce țin de tehnică legislativă, ce țin de oportunitate. Dar nu, apărați un criminal, și anume pe Georgescu, și veniți voi aici să ne dați nouă lecții? Nenorocirea pe care a făcut-o omul acesta: să atace Constituția, să atace statul român, să țepuiască oameni! Călin Georgescu este un mafiot de ultima speță”.

Dan Tanasă a atacat și UDMR: „Liniștiți-vă, liniștiți-vă, că aici nu e Ungaria, aici e România! Domnul Csoma Botond, liniștiți-vă, calm, calm, calm”.

„Ieri și alaltăieri îl apărați de justiție pe Călin Georgescu. Să nu răcniți la microfon, și atunci să spun: vorbesc de fugari și de alte chestiuni, spuneți de ce îl apărați pe Călin Georgescu, de ce nu poate fi anchetat de justiția din România, și după aia să ne dați nouă lecții!”, a declarat Csoma Botond, în replică.

Scandalul vine la o zi după ce Tribunalul București a respins cererea DIICOT de arestare preventivă a fostului candidat la prezidențiale. Judecătorii au dispus control judiciar pentru Georgescu și pentru omul de afaceri Ionel Rusen. Decizia poate fi contestată de procurori la Curtea de Apel.

Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Dosarul pornește de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost înșelat cu 1,1 milioane de euro, bani folosiți, potrivit acestuia, în campania lui Georgescu. Fostul candidat susține că este nevinovat și că dosarul este „instrumentat politic”.

AUR și-a asumat public sprijinul pentru Georgescu. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefan Avrămescu, a declarat, marți, că dosarul face parte din ceea ce formațiunea numește „lovitura de stat”.

„Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu”, a susținut el.

Poziția AUR vine în ciuda stenogramelor din referatul procurorilor. În acestea, Georgescu îi spune lui Rusen că „misiunea” sa este să deconspire tot „sistemul”, inclusiv pe George Simion, „la final”. Totuși, AUR a numit aceste stenograme dovada unui proces politic.

La ieșirea din Tribunal, Georgescu a făcut o nouă declarație criptică, în aplauzele susținătorilor: „Prin urmare, șahul greșeala așteaptă și se joacă până cade regele”.