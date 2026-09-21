„Trebuie să împărțim nefericirea”. Liderii UE se chinuie să găsească noi taxe pentru a acoperi bugetul de 2 trilioane € al Uniunii

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Consiliului european, Antonio Costa. Foto: Getty Images

Guvernele țărilor din UE vor fi mai dispuse să susțină ideea de a impune noi taxe pentru bugetul Uniunii din perioada 2028-2034, estimat la aproape 2 trilioane de euro, doar dacă noile taxe vor aduce bani pe care guvernele naționale nu îi colectează deja, a spus președintele Consiliului European, António Costa, într-un interviu acordat Politico.

Costa s-a întors recent dintr-un turneu european în care a vizitat 25 de capitale ale UE, în încercarea de a găsi o soluție la unul din cele mai sensibile subiecte de negocieri pe bugetul Uniunii: cum să fie găsite noi taxe care ar urma să genereze noi venituri pentru bugetul UE.

Guvernele UE încearcă să ajungă la un acord privind forma finală a bugetului până la sfârșitul anului — înainte ca alegerile din 2027 din Franța, Italia, Spania și Polonia să amenințe să deraieze aceste negocierile — fără a tăia din cheltuieli sau a cere guvernelor naționale să plătească mai mult.

„Dacă nu creăm noi resurse proprii, va trebui să cerem mai mulți bani de la statele membre,” a spus Costa. „Știm că trebuie să menținem contribuțiile naționale la un nivel rezonabil. Pentru asta, avem nevoie de un coș (financiar) credibil de resurse proprii noi”, a adăugat președintele Consiliului European.

Totuși, unele dintre variantele aflate pe masa discuțiilor — cum ar fi impozitul pe produsele de tutun — sunt contestate de guverne, deoarece ar accesa venituri care deja sunt colectate la nivel național.

Tutunul este deja impozitat național în toate țările UE, a spus Costa, ceea ce înseamnă că un impozit la nivel UE ar putea pur și simplu să reducă veniturile naționale. Dar produse mai noi, cum ar fi vape-urile și țigările electronice, nu sunt impozitate în multe țări.

„Dacă taxezi același lucru sau ceva diferit contează”, a spus Costa. „Dacă este ceva diferit, atunci acesta aduce cu adevărat noi venituri la buget. Asta înseamnă că e mai ușor (să se ajungă la un acord)”.

„La final, trebuie să avem un coș, un echilibru suficient între toate statele membre,” a spus el.

Întrebat de Politico dacă asta înseamnă să facem guvernele „la fel de nefericite”, Costa a răspuns: „Trebuie să împărțim nefericirea. Este singura modalitate de a împărți și fericirea investițiilor europene,” a adăugat el.

Propunerea inițială a Comisiei Europene, publicată anul trecut, includea cinci taxe estimate să aducă peste 60 de miliarde de euro pe an. Dar în timpul negocierilor, guvernele au respins opțiunile propuse, considerate prea dure.

Cele mai nepopulare idei includ o taxă pe companiile care operează în Europa, cunoscută drept „CORE” (idee respinsă însă de Germania) și un mecanism de a canalizare a veniturile de la companiile poluante în bugetul UE (idee respinsă însă de Polonia și alte țări sud-est europene).

Parlamentul European a propus, de asemenea, taxe suplimentare pe criptomonede, jocurile de noroc online și marile companii digitale.

Când Cipru a deținut președinția Consiliului UE în primele șase luni ale anului 2026, a redus deja 32 de miliarde de euro din propunerea inițială a Comisiei. Se așteaptă ca Irlanda, care deține în prezent președinția, să revizuiască din nou cifra, în timp ce Germania și alte guverne fac presiuni pentru reduceri de sute de miliarde de euro.

Totuși, Costa a avertizat că tăierile din prioritățile UE ar putea stârni rezistență din partea guvernelor.

„Cine vrea să taie la apărare? Nimeni,” a spus el. „Cine vrea să taie la competitivitate? Nimeni. Cine vrea să taie la agricultură? Nimeni.

În linii mari, guvernele UE sunt de acord să reducă din cheltuielile administrative ale Uniunii, dar o astfel de măsură nu e totuși suficientă pentru a rezolva problema bugetară, fiind vorba de „o sumă foarte mică”, a spus președintele Consiliului European, António Costa.

Antonio Costa a spus că toți liderii UE cu care a vorbit rămân dedicați să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, astfel încât următorul buget să poată intra în vigoare pe 1 ianuarie 2028. Fără un astfel de acord, a avertizat Costa, UE s-ar confrunta cu tăierea finanțărilor pentru fermieri, antreprenori, cercetători și studenți.