Parlamentul European și Comisia Europeană, pe direcții diferite înaintea revizuirii regulilor privind tutunul

Parlamentul European a adoptat raportul privind bolile cardiovasculare, pledând pentru prevenție, proporționalitate și diferențierea riscurilor între produsele cu nicotină. Sursa foto: Getty Images

Parlamentul European a adoptat miercuri raportul privind bolile cardiovasculare (CVD), un document care pune un accent puternic pe prevennție și proporționalitate și care ar putea influența viitoarele dezbateri despre modul în care Uniunea Europeană reglementează produsele din tutun și nicotină, dar și alte categorii de produse considerate factori de risc pentru sănătate.

Votul vine într-un moment sensibil, cu doar câteva luni înainte ca instituțiile europene să accelereze discuțiile privind revizuirea Directivei privind produsele din tutun (TPD), una dintre cele mai importante reforme legislative din domeniul sănătății publice. În paralel, Comisia pentru Sănătate Publică (SANT) a Parlamentului European lucrează la raportul privind implementarea Planului European de Combatere a Cancerului (BECA), un dosar care generează deja dezbateri intense la Bruxelles.

În forma adoptată de Parlament, raportul CVD susține o abordare bazată pe dovezi și recunoaște că diferite produse cu nicotină pot avea profiluri de risc diferite, eliminând formulările care tratau toate produsele în mod identic. Documentul susține accize adecvate și diferențiate între diferitele categorii de produse. Mesajul care se desprinde din vot este unul de evitare a măsurilor extreme și a interdicțiilor generale și de abținere de la accelerarea revizuirii TPD. În același timp, raportul reafirmă importanța protejării minorilor și solicită aplicarea strictă a legislației privind vârsta minimă de vânzare, atât în magazine, cât și online.

O interpretare similară are și eurodeputatul italian Michele Picaro (ECR), raportor din umbră pentru acest dosar, care consideră votul o confirmare a unei abordări bazate pe prevenție și proporționalitate. „Prevenție, dovezi științifice și stiluri de viață sănătoase, fără a transforma politicile europene de sănătate într-un instrument al interdicțiilor ideologice și al sancțiunilor nediferențiate”, a afirmat acesta, subliniind în special necesitatea de a face distincția între consumul responsabil și cel nociv de alcool.

Un semnal politic pentru Bruxelles

Raportoarea dosarului, Romana Jerković (S&D), a descris documentul drept unul „ bun și bine echilibrat”, subliniind rolul său alături de planul Safe Hearts al Comisiei Europene. „Prea mult timp sănătatea cardiovasculară nu a primit atenția politică pe care o merită. Acum schimbăm acest lucru. Acest raport, împreună cu planul Safe Hearts al Comisiei Europene, reprezintă o parte crucială a acestui progres și sunt convinsă că este un raport bun și bine echilibrat”, a declarat aceasta în plenul Parlamentului European.

Adoptarea raportului adaugă un nou semnal politic după ce, în iunie,Parlamentul European a respins propunerea Comisiei privind noua structură și nivelurile accizelor pentru tutun și produsele conexe.

Ecourile votului s-au făcut deja auzite în presa europeană. Publicația Brussels Signal a remarcat că dosarul ar putea deveni sursa unui nou conflict între Parlamentul European și Comisia Europeană în privința viitoarelor politici privind tutunul și nicotina. Potrivit publicației, combinația dintre reguli stricte și recunoașterea diferențelor de risc între categorii de produse ar putea juca un rol important în următoarele dispute politice privind reglementarea acestui sector.

Următoarea confruntare: raportul privind combaterea cancerului

În timp ce raportul privind bolile cardiovasculare a fost adoptat de plenul Parlamentului European, atenția se mută acum asupra raportului BECA privind combaterea cancerului, aflat încă în negocieri în cadrul Comisiei SANT.

Potrivit criticilor actualei versiuni a textului, draftul BECA merge într-o direcție diferită față de cea validată prin votul de miercuri. Acesta nu mai face distincție între diferitele categorii de produse cu nicotină și reintroduce o serie de măsuri care au fost eliminate, atenuate sau respinse în timpul negocierilor pentru raportul CVD.

Dezbaterea nu se limitează însă la produsele din tutun. Atât raportul CVD, cât și raportul BECA tratează și teme precum consumul de alcool, etichetarea alimentelor, publicitatea și măsurile fiscale asociate acestora. În forma adoptată, raportul privind bolile cardiovasculare a eliminat sau a atenuat mai multe propuneri restrictive referitoare la alcool și alimentație, preferând o abordare prezentată drept mai echilibrată și bazată pe evaluarea dovezilor științifice.

Riscul unor poziții contradictorii

Întrebarea este acum dacă Parlamentul va menține aceeași logică de diferențiere și în BECA. O poziție diferită la doar câteva săptămâni distanță ar slăbi coerența semnaluluji politic transmis Comisiei exact înaintea revizuirii TPD.