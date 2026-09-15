A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile

La protestul din Piața Victoriei de marți, Pamfile a apărut la bustul gol și a fost identificat de forțele de ordine, potrivit surselor Antena 3 CNN, drept unul dintre principalii organizatori ai instigatorilor la violențe. Foto: captură Antena 3 CNN

Liderul instigatorilor care au deturnat protestul fermierilor din Piața Victoriei, s-au luat la bătaie cu jandarmii și au încercat să forțeze intrarea în Guvern, a fost scos marți seara din Piață și dus la audieri, la Secția 6 de Poliție. Este vorba despre Ciprian Pamfile, cunoscut după ce, în octombrie 2025, a intrat pe teren în timpul unui meci România-Austria și un susținător al lui Călin Georgescu. În continuare în Piața Victoriei au loc scene șocante: mai mulți protestatari au rupt bucăți din șinele de tramvai și au aruncat cu ele în jandarmi. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei a declarat la Antena 3 CNN că forțele de ordine sunt atacate cu „borduri sparte, cu pietre, bâte, tot ce găsesc la îndemână”. 29 de oameni au fost arestați până acum.

În urmă cu scurt timp, Ciprian Pamfile, cel care ar fi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor din București, a fost reținut de forțele de ordine.

Pamfile a devenit cunoscut în 2025, când a intrat pe teren, în timpul unui meci România-Austria. Spunea atunci că voia să arate oamenilor tatuajul său cu Iisus Hristos. „Păi am vrut să arăt tatuajul pe care îl am pe piept cu Iisus Hristos şi să le reamintesc că doar cu ei putem învinge. Nu a fost greu să îi driblez pe stewarzi”, a spus el atunci într-un interviu pentru Fanatik. El a anunțat atunci că va candida la Primăria Capitalei, ceea ce nu s-a mai întâmplat.

Pamfile este și un susținător al fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, potrivit G4Media.ro. El a participat la proteste anti-Covid și anti-vaccin din timpul pandemiei, dar și la mai multe manifestații pentru fostul prezidențiabil.

La protestul din Piața Victoriei de marți, Pamfile a apărut la bustul gol și a fost identificat de forțele de ordine, potrivit surselor Antena 3 CNN, drept unul dintre principalii organizatori ai instigatorilor la violențe, înainte de a fi reținut.

Scene șocante în Piața Victoriei

În continuare vin imagini șocante din Piața Victoriei. După câteva ore de calm, violențele au fost reluate. Mai mulți protestatari au smuls bucăți din șinele de tramvai și au aruncat cu ele în jandarmi.

„Încep cu un apel la calm către toți manifestanții, să se dezică de grupurile violente și să le indice forțelor deordine. Calea pe care noi o alegem cu prioritate este dialgul.

Avem grupuri de manifestanți care efectiv nu cooperează cu forțele de ordine și am fost nevoiți să intervenim în forță cu substanțe iritant-lacrimonege pentru a-i extrage. Până în acest moment avem 29 de persoane violente pe care le-am extras și condus la secțiile de poliție pentru aplicarea de sancțiuni contravenționale și constituirea de dosare penale.

Se aruncă cu obiecte asupra jandarmilor, borduri sparte, cu pietre, bâte, tot ce găsesc. Din informațiile pe care le dțein acum au fost afectate și persoane terțe care nu au legătură cu manifestarea, ale căror proprietăți au fost vandalizate”, a declarat, la Antena 3 CNN, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Alexandru Iacob.

Forţele de ordine au intervenit punctual, din nou, pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat ordinea şi liniştea publică, pe trotuarul din zona unui supermarket din Piaţa Victoriei.



„În urma acestei acţiuni legitime de îndepărtare a elementelor perturbatoare, un grup de manifestanţi, nemulţumit de măsurile legale dispuse de jandarmi, s-a desprins din perimetrul iniţial şi s-a deplasat în direcţia străzii Buzeşti. În acest moment, mai multe persoane aruncă în mod repetat cu pietre şi alte obiecte contondente asupra cordonului de jandarmi constituit pe strada Buzeşti”, a transmis Jandarmeria Capitalei într-un comunicat.

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat în violențe marți după-amiază. Protestatarii au încercat să forțeze intrarea în guvern, au rănit un jandarm și au încercat să distrugă o mașină a Jandarmeriei. Ei au fost respinși, în cele din urmă, de forțele de ordine, care au folosit masiv gaze lacrimogene.