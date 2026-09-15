Protest neautorizat al fermierilor în faţa Guvernului. Sunt filtre la intrarea în București, sunt mobilizați sute de jandarmi

Fermier: "S-a ajuns prea departe cu prețurile la ora actuală"Publicat acum 34 minute
Ce spun fermierii:
"S-a ajuns prea departe cu prețurile la ora actuală, inclusiv cu prețul la lapte și așa mai departe. Sunt foarte multe credite și inputuri pe care nu putem să le acoperim. Asta este realitatea. De aceea ne-am unit și sperăm să ne unim cât mai mulți".
"Prețul laptelui este foarte mic, cerealele sunt ieftine, motorina este scumpă și nu ne mai descurcăm. Avem copii la școală, cheltuieli cu motorina, cu mâncarea pentru animale."
"Mergem cu gânduri bune, nu cu gânduri rele. Doar protestăm împotriva guvernanților, împotriva prețului la motorină, la grâu, la lapte."
"La 11 lei litrul, cât este acum, nu cred că mai putem să facem agricultură. Încet-încet ne stingem. Se termină cu agricultura."
Controale la intrarea în Capitală. Măsuri speciale ale JandarmerieiPublicat acum 50 minute
Pentru protestul fermierilor sunt pregătiți sute de jandarmi, alături de polițiști de la ordine publică și rutieră.
Mai multe filtre vor fi organizate la principalele intrări în București. Autocarele cu fermieri vor fi verificate, inclusiv pentru a preveni introducerea în Capitală a unor animale. Vor fi făcute controale pentru identificarea armelor albe, a obiectelor contondente, a fumigenelor sau a altor obiecte care ar putea fi folosite pentru provocarea unor incidente.
Pentru că manifestația nu a urmat procedura prevăzută de lege pentru declararea prealabilă a adunării publice, autocarele vor fi direcționate către Piața Victoriei, unde fermierii vor coborî pe rând.
În funcție de numărul participanților, este posibil ca unele autocare să fie oprite temporar pe Kiseleff și lăsate să înainteze pe măsură ce ceilalți manifestanți coboară în Piața Victoriei. Autoritățile încearcă astfel să evite formarea unei coloane de manifestanți pe Kiseleff, însă modul de desfășurare va depinde de numărul celor care vor participa la protest.
După debarcare, manifestanții vor fi direcționați către alveola centrală din Piața Victoriei.
Protestul de azi vine după manifestația din vară care a degenerat în fața sediului ANSVSA. Unii dintre fermieri au forțat dispozitivele de protecție și au aruncat cu obiecte, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene. De această dată, autoritățile se pregătesc pentru o nouă mobilizare de amploare.
Mii de fermieri vor veni în București la protestPublicat acum 52 minute
Mii de fermieri sunt așteptați marți în Capitală, într-un protest prin care cer soluții pentru problemele din agricultură și reclamă pierderile provocate de blocarea exporturilor. Crescătorii de animale și agricultorii spun că măsurile luate le afectează direct afacerile și cer intervenția autorităților.
Sunt revoltaţi din cauza blocării exporturilor de animale vii către Uniunea Europeană, prelungită de Bruxelles până la finalul anului, din cauza focarelor de variolă ovină și caprină.
La protestul de din Capitală sunt așteptați fermieri din mai multe județe ale țării, din Timis, Arad, Sibiu, Giurgiu ori județe din Moldova.
Fermierii din sectorul culturii mari se confruntă cu presiuni financiare uriașe, provocate de explozia costurilor de producție și de întârzierile la plată din partea statului. Deși teoretic primesc înapoi acciza la motorină (aproximativ 2,7 lei din prețul ce depășește 10 lei pe litru), rambursările ajung cu întârzieri de 6 până la 8 luni, blocându-le lichiditățile și crescându-le artificial cheltuielile de funcționare.
La această problemă se adaugă un nou șoc al prețurilor la îngrășăminte, care s-au scumpit cu până la 70% imediat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, fix în perioada de înființare a culturilor.
În paralel, ajutorul promis pentru seceta din 2025 întârzie să ajungă la fermieri și este considerat nesemnificativ. Deși Comisia Europeană a alocat României 15 milioane de euro, sumă pe care statul trebuie să o dubleze, compensațiile sunt infime în raport cu pagubele reale: ministrul Barbu a anunțat un sprijin de doar 100 de lei pe hectar, în condițiile în care mulți agricultori au pierdut și 3.000 de lei pe hectar. În ciuda scrisorilor deschise trimise Guvernului, ministrul a recunoscut că nu a reușit să obțină fonduri suplimentare de la Ministerul Finanțelor.