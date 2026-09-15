Protest neautorizat al fermierilor în faţa Guvernului. Sunt filtre la intrarea în București, sunt mobilizați sute de jandarmi

Publicat acum 34 minute

Ce spun fermierii:

"S-a ajuns prea departe cu prețurile la ora actuală, inclusiv cu prețul la lapte și așa mai departe. Sunt foarte multe credite și inputuri pe care nu putem să le acoperim. Asta este realitatea. De aceea ne-am unit și sperăm să ne unim cât mai mulți".

"Prețul laptelui este foarte mic, cerealele sunt ieftine, motorina este scumpă și nu ne mai descurcăm. Avem copii la școală, cheltuieli cu motorina, cu mâncarea pentru animale."

"Mergem cu gânduri bune, nu cu gânduri rele. Doar protestăm împotriva guvernanților, împotriva prețului la motorină, la grâu, la lapte."

"La 11 lei litrul, cât este acum, nu cred că mai putem să facem agricultură. Încet-încet ne stingem. Se termină cu agricultura."