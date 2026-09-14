Alertă în București: 200.000 de fermieri și-au anunțat participarea la un marș neautorizat. Nu au voie cu animale și obiecte ascuțite

La precedentul protest al ferimierilor s-au înregistrat violențe. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Autoritățile sunt în alertă maximă în Capitală, unde se așteaptă ca marți să ajungă 200.000 de fermieri la un marș și miting neautorizat, în fața Guvernului. Mai mulți reprezentanți ai fermierilor amenință că nu vor pleca acasă până nu vor primi satisfacție de la Executiv.

Poliția va institui filtre pe drumurile spre Capitală și în apropierea Pieței Victoriei și îi anunță pe protestatari că vor fi verificați corporal. Fermierii sunt extrem de nemulțumiți de lipsa măsurilor de susținere din partea Guvernului pentru domeniul în care activează.

Data trecută, la protestele lor au existat și violențe.

Autoritățile vor face filtre și vor recurge la percheziții corporale în caz de nevoie

"Au fost deja făcute ședințe de lucru la nivelul Poliției și Jandarmeriei cei de la jandarmi, de către cei de la Poliție, pentru a colabora în cursul zilei de mâine.

Vor fi sute de jandarmi în stradă, marți, alături de oameni de la ordine publică și agenți de la Poliția Rutieră. Cei de la Rutieră vor avea sarcina să oprească o parte din autocare, dacă va fi nevoie, la intrările în Capitală, iar apoi sa le dirijeze spre Piața Victoriei.

Vorbim despre un protest care nu este autorizat. După intrarea în București, se așteaptă ca fermierii să se îndrepte spre Piața Victoriei.

Forțele de ordine să se asigure este faptul că protestatarii nu vor aduce animale cu ei, că nu vor veni cu oi, cu porcine și nici cu obiecte ascuțite. Jandarmeria a dat deja un comunicat în acest sens, în care îi avertizează pe protestatari.

Toți cei care vor fi găsiți cu astfel de obiecte asupra lor vor fi ridicați și duși la secțiile de politie", a relatat Laurențiu Rădulescu, jurnalist Antena 3 CNN.