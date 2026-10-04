Muzeul Britanic vrea să modifice expoziția Tapiseriei de la Bayeux pentru a reduce cozile și supraaglomerarea

Tapiseria de la Bayeux expusă în British Museum, 2 septembrie 2026. Sursa foto: Hepta

Muzeul Britanic a anunțat schimbări în modul în care vizitatorii pot vedea Tapiseria de la Bayeux, din cauza îngrijorărilor legate de cozile lungi și supraaglomerarea clădirii. Măsurile includ planuri pentru un program de funcționare mai lung, precum și un ghid audio și locuri suplimentare, scrie BBC News.

Un purtător de cuvânt al muzeului a declarat că reacția publicului la broderia din secolul al XI-lea a fost „extraordinară”, dar a recunoscut că unii vizitatori au așteptat mai mult decât și-ar fi dorit.

Unii oameni au raportat așteptări de până la două ore, în timp ce sute de deținători de bilete au fost, se pare, refuzați din cauza întârzierilor când muzeul s-a închis la începutul săptămânii trecute din cauza unui eveniment privat.

Unii dintre ei s-au plâns și pe rețelele sociale. O vizitatoare dezamăgită a spus că era un „mare eveniment” pe care îl aștepta cu nerăbdare, în timp ce o alta a scris că aștepta de la șapte ani să vadă Tapiseria de la Bayeux și a cumpărat bilete doar pentru a fi refuzată după ce a stat la coadă.

Ulterior, muzeul și-a cerut scuze celor care nu au putut intra și a anunțat că își vor primi banii înapoi și vor primi rezervări prioritare.

Începând de luni, vizitatorilor li se va oferi un ghid audio cu mai multe informații despre broderie, iar cei care stau la coadă pentru a ajunge la expoziția principală vor avea la dispoziție locuri suplimentare.

Muzeul a declarat că intenționează să introducă un program de lucru mai lung pentru a preveni formarea cozilor în timpul zilei și pentru a oferi persoanelor cu rezervări ulterioare mai mult timp pentru a viziona expoziția.

Detaliile privind orele prelungite nu au fost încă dezvăluite.

Cererea pentru expoziție a fost mare încă de când biletele au fost puse în vânzare în iulie, cu un număr record de 100.000 de exemplare vândute în prima zi.

Publicul care nu a reușit să cumpere bilete la prima eliberare va avea încă două șanse de a viziona capodopera, când vor fi puse în vânzare și alte bilete în octombrie și ianuarie.

Biletele pentru adulți costă 33 de lire sterline în orele de vârf și 27 de lire sterline în afara orelor de vârf, comparativ cu tariful obișnuit de 12 euro (10 lire sterline) pentru a vedea tapiseria în locația sa din Bayeux, Normandia. Copiii sub 16 ani pot vizita gratuit expoziția din Londra.

Expoziția a fost deschisă pe 10 septembrie, dar s-a confruntat cu o serie de probleme legate de cozi și aglomerație, unii vizitatori petrecând mai mult decât intervalul alocat de 40 de minute pentru a viziona tapiseria.

Ulterior, vizitatorii au fost împiedicați să facă fotografii și a fost introdus un mesaj înregistrat care încuraja oamenii să continue să parcurgă expoziția.

Tapiseria Bayeux, lungă de 70 de metri, înfățișează 58 de scene care conturează evenimentele extraordinare din jurul cuceririi Normandiei, Bătăliei de la Hastings din 1066 și sfârșitului dominației anglo-saxone în Marea Britanie.

În ciuda numelui său, lucrarea este mai degrabă o broderie decât o tapiserie și conține aproximativ 626 de figuri umane și 200 de cai.

Tapiseria Bayeux este împrumutată de guvernul francez, fiind transportată din Normandia, unde a fost expusă din 1983. Va fi expusă până în iulie 2027. Împrumutul marchează prima dată când tapiseria se întoarce în Regatul Unit de la crearea sa, acum mai bine de 900 de ani.