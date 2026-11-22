„Nu știm cât va costa, nu știm ce i s-a oferit Rwandei”. Semnele de întrebare din spatele centrelor de returnare ale UE

2 minute de citit Publicat la 23:08 22 Noi 2026 Modificat la 23:08 22 Noi 2026

În august, Rwanda a declarat că a început „discuții preliminare” cu mai multe state europene. FOTO: Getty Images

Cinci țări din UE au anunțat un plan controversat de a înființa în Rwanda un centru pentru migranții care nu au dreptul legal să rămână în Europa. Susținătorii spun că măsura le va ajuta pe guverne să descurajeze migrația ilegală. Criticii se tem însă de posibile încălcări ale drepturilor omului și de lipsa de supraveghere.

Austria, Danemarca, Germania, Grecia și Țările de Jos au anunțat că vor să înființeze un centru de returnare în Rwanda, despre care spun că va permite UE să-și controleze granițele.

Cele cinci țări vor să înceapă din 2027 deportarea în Rwanda a solicitanților de azil respinși și a celor care au epuizat toate căile de atac împotriva expulzării.

Detaliile centrelor de returnare sunt încă în lucru, dar primul centru ar urma să găzduiască, într-o etapă-pilot, în jur de 100 de persoane deodată, care nu au dreptul legal să rămână în UE.

Cei mutați în Rwanda vor fi liberi să locuiască și să muncească acolo sau să se întoarcă în țările lor de origine.

Când a anunțat planul, pe 16 noiembrie, premierul danez Mette Frederiksen a spus că măsura va descuraja puternic pe oricine încearcă să intre ilegal în UE.

„Semnalul pe care îl transmitem, că nu mai poți intra ilegal în Uniunea Europeană și să crezi că poți pur și simplu să rămâi... va preveni foarte multe și se va asigura că mii de oameni se vor gândi bine înainte să pornească la drum spre Europa”, a declarat ea.

Și Rwanda a lăudat planul, prezentându-l ca pe o modalitate de a „proteja dreptul la azil, tratând în același timp migranții cu demnitate în fiecare etapă”.

Ce nu știm și care sunt îngrijorările

Rămân însă multe necunoscute, iar criticii sunt îngrijorați de lipsa detaliilor din anunțul privind planul cu Rwanda.

„Nu știm cât va costa; nu știm ce i s-a oferit Rwandei în schimb; nu știm ce garanții există pentru oameni; nu știm cum vor interveni instanțele; nu știm ce protecții vor exista; și nu știm cine răspunde legal dacă ceva merge prost”, a declarat Olivia Sundberg, responsabilă cu advocacy pe teme de migrație și azil la nivelul UE în cadrul Amnesty International.

Atât țările UE implicate, cât și Rwanda dau asigurări că centrele vor respecta legislația europeană, dreptul internațional și drepturile omului, însă criticii și experții sunt mai puțin convinși.

Ei se îndoiesc și că centrele vor reuși măcar să descurajeze migrația ilegală. Spun că astfel de măsuri nu îi fac pe oameni să renunțe la drum, ci îi împing să aleagă rute mai periculoase spre Europa.