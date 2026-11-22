Luca Niculescu a discutat cu ministrul de Externe de la Chișinău despre atacurile din Marea Neagră. Anunțul premierului

1 minut de citit Publicat la 22:00 22 Noi 2026 Modificat la 22:00 22 Noi 2026

Mihai Popșoi, șeful diplomației moldovene, și Luca Niculescu, premierul României. Foto: Facebook.com/ Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu a avut o întrevedere, la Palatul Victoria, cu ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova, Mihai Popşoi, şi cu vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Prim-ministrul a anunțat că a discutat cu oficialii moldoveni despre situația de securitate din regiune, incursiunile dronelor rusești și atacurile din Marea Neagră.

„În cadrul discuţiilor a existat şi un schimb de opinii privind situaţia de securitate din regiunea noastră pe fondul incursiunilor permanente de drone şi al atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, părţile fiind de acord că trebuie să existe o cooperare şi o coordonare mai strânse pentru a face faţă acestor provocări”, a scris Luca Niculescu pe Facebook.

Premierul României și cei doi oficiali moldoveni au discutat și despre procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, demers în care Chișinăul este susținut de țara noastră.

„A fost o excelentă ocazie de a reafirma susţinerea noastră fermă şi vocală pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte aderarea la Uniunea Europeană. I-am felicitat pe interlocutorii mei pentru progresele semnificative în procesul de negociere.

A fost şi o ocazie de a continua discuţiile începute la Chişinău, cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o şi de a evalua stadiul şi perspectivele proiectelor de interconectare a infrastructurii energetice şi de transport dintre România şi Republica Moldova. (...)

Am reafirmat, de asemenea, susţinerea României pentru o soluţionare cuprinzătoare, paşnică şi durabilă a dosarului transnistrean, cu respectarea deplină a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi fără afectarea parcursului european”, a afirmat premierul Luca Niculescu.

Prim-ministrul a adăugat că România sprijină eforturile de consolidare a rezilienţei Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte creşterea capacităţilor sale de apărare.



„România sprijină eforturile de consolidare a rezilienţei Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte creşterea capacităţilor sale de apărare. Parteneriatul încheiat între România şi Republica Moldova pentru achiziţia în comun de platforme de transport auto multifuncţionale, pe roţi, este un prim exemplu în această direcţie”, a precizat premierul, duminică, într-o postare pe Facebook.





După vizita de la Chișinău a premierului României de la sfârșitul lunii septembrie, Luca Niculescu a anunțat că a semnat un acord pentru un parteneriat cu Republica Moldova în domeniul apărării.

Ministerele apărării de la București și Chișinău vor face o achiziție comună prin programul european SAFE, pentru proiectul „Platforme de transport auto – multifuncționale, pe roți”.



