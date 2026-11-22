Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a dezvăluit cel mai mare "neadevăr" care ar circula despre el în spaţiul public. "Că nu am şcoală. Că nu mi-am terminat studiile", a spus Rogobete la Digi24. El a adăugat că este absolvent de Chimie şi de Medicină.

Rogobete a povestit cum a ajuns să dea la Medicină, deşi era convins că nu va profesa niciodată ca medic. După ce a absolvit Facultatea de Chimie din Timişoara, actualul ministru al Sănătăţii s-a înscris şi la Medicină, la sfaturile unui profesor.

"Eu asta eram, cercetător, după ce am finalizat studiile la Chimie. Şi am scris un mail domnului profesor, i-am spus: eu sunt Alex, am terminat Chimia, aş vrea să vă cunosc şi să lucrez, să fac cercetare în clinica dumneavoastră. Şi m-am întâlnit cu domnul profesor în scurt timp. Am scris, cred, primul articol ştiinţific, cumva avea legătură cu tema mea de licenţă, şi atunci domnul profesor, nu ştiu cum a reuşit, dar m-a convins să dau la Medicină. Aşa am dat la Medicină, de fapt.

Am intrat la Medicină, dar am ştiut de atunci că nu voi fi un medic. Eram student în anul întâi, dar aveam feeling-ul de atunci că nu voi fi medic şi că nu voi profesa ca medic. Cu toate astea, am fost voluntar student, mergeam în gărzi, am învăţat să fac manevre medicale.

Apoi am început să particip, din anul 3 de facultate, am participat la congrese internaţionale unde susţineam lucrări. Eu fiind la bază chimist şi cercetător, evident că mi-era uşor să fac aceste lucruri. În toată perioada studenţiei am scris peste 60 de articole ştiinţifice cu factori de impact toate, împreună cu colegii mei de acolo”, a afirmat ministrul pentru sursa amintită.

Rogobete susţine că nu este afectat de zvonurile care circulă despre el: "Nu am nicio problemă cu narativul politic al unuia sau al altuia, deloc, pentru că ştiu ce am de făcut. Când greşesc, recunosc şi am recunoscut de fiecare dată. Şi în rest, mergem mai departe".