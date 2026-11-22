Preşedintele american Donald Trump l-a numit din nou, sâmbătă, pe preşedintele rus Vladimir Putin "prietenul" său, în ciuda criticilor vehemente din partea legislatorilor americani, informează dpa, preluată de Agerpres.
Trump a postat pe reţeaua sa Truth Social o fotografie în care cei doi preşedinţi îşi strâng mâna, însoţită de mesajul: "Prietenul meu".
Postarea a venit după un summit desfăşurat în această săptămână în China, unde Trump l-a salutat călduros pe Putin şi s-a referit la el ca fiind un prieten, lucru care a atras critici din partea democraţilor şi a unor republicani.
Liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, l-a acuzat pe Putin de răpirea a zeci de mii de copii, de uciderea a zeci de mii de civili şi de deţinerea pe nedrept a unor cetăţeni americani.
"Donald Trump îl consideră un prieten", a scris Schumer pe platforma X.
Senatorul republican Rick Scott, din Florida, l-a descris pe Putin ca fiind o "brută". Înaintea summitului, senatorul republican Jim Banks din Indiana a avertizat, de asemenea, că Rusia şi China "nu ne sunt prieteni", pledând pentru o atitudine fermă faţă de ambele ţări.
Trump a lăudat relaţiile cu Rusia
În cadrul unei conferinţe de presă susţinute vineri la Casa Albă, Trump a lăudat din nou relaţiile sale cu Putin, în ciuda războiului pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de aproape cinci ani.
"Am relaţii fantastice cu Putin", a declarat el. Cu toate acestea, preşedintele american a evitat să răspundă dacă Putin este, de asemenea, prietenul Statelor Unite. "Nu pot vorbi în numele Americii", a replicat Trump.
Cum a reacţionat Moscova
Reprezentantul special al preşedintelui rus pentru investiţii şi cooperare economică cu ţările străine şi directorul general al Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF), Kirill Dmitriev, a reacţionat la postarea lui Donald Trump.
Acesta a scris despre cei doi, pe X: „Patrioţii deţin controlul”.
President Putin and President Trump champion traditional civilizational values—faith, family, sovereignty, strong borders, and law and order—against open borders, soft-on-crime policies, and destructive, anti-faith woke ideology. A battle of Light vs. Darkness.?️— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 21, 2026