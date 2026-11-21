Mihai Stoica a plecat din România după ce şi-a dat demisia de la FCSB. Unde a fost văzut fostul colaborator al lui Gigi Becali

1 minut de citit Publicat la 09:12 21 Noi 2026 Modificat la 09:12 21 Noi 2026

Mihai Stoica a plecat din România după ce şi-a dat demisia de la FCSB. Sursa foto: Facebook I Mihai Stoica

Mihai Stoica, fost conducător la FCSB, care şi-a dat demisia după ce Gigi Becali a ameninţat cu mai multe schimbări în club din cauza rezultatelor slabe ale echipei, a părăsit România. MM Stoica a plecat într-o vacanţă, alături de fiica lui, la Londra.

Fostul preşedinte CA de la FCSB anunţase, după despărţirea de clubul patronat de Gigi Becali, că vrea să petreacă mai mult timp cu fiica lui, Teodora. Astfel, cei doi au mers într-o vacanţă în capitala Angliei.

Teodora a publicat pe Instagram un clip în care apare alături de tatăl său, la Londra.

"Locul meu fericit. Sper să mă mut aici la un moment dat", a postat fiica lui Mihai Stoica.

MM Stoica a lucrat 19 ani la FCSB

Mihai Stoica, în vârstă de 61 de ani, a lucrat la clubul condus de Gigi Becali timp de 19 de ani, el ocupând de-a lungul timpului diverse funcţii precum preşedinte, director general, director executiv, director sportiv, manager şi preşedinte al Consiliului de Administraţie.

"Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal şi lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate şi care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieţii. Fără enumerarea performanţelor, fără accente melodramatice. As simple as that”, a scris „Meme” Stoica, la despărţirea de FCSB.

Şi Gigi Becali a anunţat că Mihai Stoica a demisionat din funcţia de manager şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie ca urmare a rezultatelor slabe ale echipei din ultima perioadă.

"Cel mai important lucru care s-a întâmplat este plecarea lui Mihai Stoica. Eu ştiam că el va pleca, că va lua hotărârea asta. Dar credeam că o să o facă cu orgoliu, însă a făcut-o cu prietenie, cu pace, cu gânduri bune. Mi-a spus la telefon. În primul rând mi-a mulţumit, apoi mi-a spus că aşa a hotărât (n.r. - să demisioneze).

Eu i-am spus că nu e bine ce face pentru că nu vreau să se bucure duşmanii mei de el. Însă mi-a zis că nu-l interesează ce vorbeşte lumea. Mi-a spus că el e în continuare alături de noi, că vrea ca echipa să aibă succes. Eu am insistat să rămână”, a spus Becali la DigiSport.