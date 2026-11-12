Mihai „Meme” Stoica a demisionat de la FCSB. Mesajul trimis la despărțirea de echipa lui Gigi Becali

Mihai Stoica, cunoscut și ca „Meme” Stoica. Foto: Agerpres

Mihai „Meme” Stoica a demisionat, joi, din funcția de manager și președine al Consiliului de Administrație FCSB, din cauza rezultatelor slabe ale clubului din ultima perioadă. El a transmis, ulterior, și un mesaj pe Facebook, în care a lăsat să se înţeleagă că, o dată cu plecarea de la FCSB, se retrage din fotbal, notează Agerpres.

Mihai Stoica, în vârstă de 61 de ani, a lucrat la clubul condus de Gigi Becali timp de 19 de ani, el ocupând de-a lungul timpului diverse funcţii precum preşedinte, director general, director executiv, director sportiv, manager şi preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Tot astăzi, Mihai Stoica a postat un mesaj în care a lăsat să se înţeleagă că o dată cu plecarea de la FCSB se retrage din fotbal.

„Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal şi lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate şi care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieţii. Fără enumerarea performanţelor, fără accente melodramatice. As simple as that”, a scris „Meme” Stoica.

Patronul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anunţat, joi, că Mihai Stoica a demisionat din funcţia de manager şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie ca urmare a rezultatelor slabe ale echipei din ultima perioadă.

„Cel mai important lucru care s-a întâmplat este plecarea lui Mihai Stoica. Eu ştiam că el va pleca, că va lua hotărârea asta. Dar credeam că o să o facă cu orgoliu, însă a făcut-o cu prietenie, cu pace, cu gânduri bune. Mi-a spus la telefon. În primul rând mi-a mulţumit, apoi mi-a spus că aşa a hotărât (n.r. - să demisioneze). Eu i-am spus că nu e bine ce face pentru că nu vreau să se bucure duşmanii mei de el. Însă mi-a zis că nu-l interesează ce vorbeşte lumea. Mi-a spus că el e în continuare alături de noi, că vrea ca echipa să aibă succes. Eu am insistat să rămână”, a spus Becali la DigiSport.

El a adăugatcă e posibil ca Mihai Stoica să se întoarcă la FCSB în vara următoare dacă echipa câştigă titlul.

„Eu i-am spus că să plece dar să promită că dacă FCSB câştigă campionatul vine înapoi. Până la urmă, cu greu, a zis 'Da'. Deci asta este situaţia. După vreo oră, am stat şi m-am gândit şi l-am sunat eu. Şi i-am spus că de fapt a luat cea mai bună decizie. Pentru că e mai bine aşa. Ar fi fost multe discuţii, multe întrebări, dar aşa, terminăm bâlciul. Iar la vară să vină înapoi şi cu asta, basta. E ca o pauză, da. Mi-a zis că vrea să se liniştească puţin, că nu mai poate. Eu i-am spus: 'Mihai, cred că realizezi că eşti vinovat'... iar el a zis: 'Da, aşa este'. Deci supărarea mea nou este Boutatoutu, nu banii pe care îi cheltui (n.r. - 3 milioane în 3 ani), ci locul 8 pe care suntem acum, la 12 puncte de locul 1. Asta e supărarea mea mare”, a adăugat Becali”.

Întrebat dacă va aduce pe altcineva în locul lui Mihai Stoica, Becali a spus că „nu are cine să vină”.

„Numărul 7 al lui Lucescu s-a retras, aşa şi numărul lui se retrage. Nu putem să îl înlocuim cu altcineva. Pentru că acum locul lui e vacant... e un fel de suspendare pentru Mihai Stoica. Mihai e suspendat pe o perioadă, după care va reveni”, a spus el.

În ultimele zile, Becali i-a reproşat în mod public lui Mihai Stoica transferurile realizate în vară de FCSB, în special achiziţionarea lui Aymen Boutoutaou, pentru care clubul cheltuie 3 milioane de euro în cei trei ani de contract, sumă care include salarii, bonusuri şi comisioane pentru impresari.