Premieră pentru România: Sportivi din 29 de țări se întrec la cel mai mare turneu ecvestru organizat vreodată în țară

Totul se desfășoară într-o arenă construită la standarde internaționale, unde fiecare săritură poate face diferența între victorie și înfrângere. FOTO: Captură Antena 3 CNN

Performanță la înălțime, cu cai de rasă și călăreți de top, într-o competiție care aduce în România unii dintre cei mai buni sportivi ai echitației internaționale. La Băicoi, a început cel mai mare turneu internațional de sărituri peste obstacole organizat vreodată în țara noastră. Timp de trei săptămâni, sportivi din aproape 29 de țări se întrec pentru premii de sute de mii de euro, iar surprizele nu se opresc aici. În data de 4 decembrie, România va găzdui prima licitație de embrioni de cai de sport.

Peste 600 de cai sunt așteptați la start, într-o competiție care aduce laolaltă nume importante ale echitației internaționale. Vor fi trei săptămâni de concursuri cu premii de 850.000 de euro.

„Pregătirea turneului o facem de mai bine de doi ani. În ultimii doi ani am organizat peste 35 de competiții, de un nivel mai mic, astfel încât să putem să creăm echipa. Echipa de concurs are în momentul de față peste 150 de oameni, de pe trei continente. Avem verificări și certificări repetate din partea organismelor internaționale din domeniul nostru, care au declarat clubul, poate în primele trei din lume”, a declarat Eliodor Apostolescu, fondator Phoenix Riders.

Competiția este împărțită în trei săptămâni, una de nivel CSI trei stele și două de nivel CSI patru stele, cel mai înalt nivel al turneului.

Totul se desfășoară într-o arenă construită la standarde internaționale, unde fiecare săritură poate face diferența între victorie și înfrângere.

„Este cel mai mare eveniment sportiv din România în anul 2026 și, mai mult decât atât, este un eveniment istoric pentru țara noastră. Sute de cai internaționali au venit să concureze printre noi, la Băicoi, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Cei care nu au luat parte la un astfel de eveniment sportiv ar trebui să vină, pentru că sunt convinsă că nu vor regreta.”

Pentru cei care vor să urmărească spectacolul dincolo de granițele României, toate probele sunt transmise în direct pe ClipMyHorse.TV, în 216 țări.