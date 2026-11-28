Consultantul politic care a creat termenul „Brexit” spune că se gândește acum la „Breturn” sau „Brejoin”, în cazul revenirii UK în UE

2 minute de citit Publicat la 12:10 28 Noi 2026 Modificat la 12:14 28 Noi 2026

Consultantul și strategul politic Peter Wilding. Foto: Profimedia Images

Consultantul politic creditat cu prima folosire a termenului „Brexit”, Peter Wilding, spune că e prea devreme pentru a prezice un slogan similar în vederea unui viitor referendum privind revenirea Marii Britanii în UE, dar ia în considerare termeni precum „Breturn” sau „Brejoin”, informează Politico.

Conform lui Peter Wilding, un consultant cu sediul la Bruxelles, peisajul politic s-a schimbat din 2016, când britanicii au votat să părăsească UE, și că retorica campaniilor pro-UE va trebui adaptată.

Declarațiile sale, făcute pentru Politico, vin într-un moment în care premierul Marii Britanii, Andy Burnham, a spus public că Brexitul a făcut „mai mult rău decât bine” și a promis că va readuce Marea Britanie pe orbita Uniunii Europene.

Andy Burnham face primii pași spre o reorientare mai serioasă a Regatului Unit spre Uniunea Europeană, la peste zece ani de la votul pentru Brexit. Burnham a precizat că Brexitul „nu a funcționat” și că readerarea la UE ar putea fi pusă pe masă în următoarea legislatură.

„Nu pot spune că situaţia actuală este satisfăcătoare. Brexit-ul a făcut mai mult rău decât bine”, a spus Burnham., care a adăugat că e nevoie de o relație mai strânsă între UK și UE.

În același timp, revenirea în Uniunea Europeană fără un referendum prealabil ar fi „de neconceput” pentru Marea Britanie, le-a spus luni Andy Burnham parlamentarilor britanici.

„Dacă cauți ceva care să prindă, există câteva opțiuni: Let’s Breturn sau Brejoin,” a spus Wilding când a fost întrebat cum ar trebui să se numească campania viitoare. „Dar, sincer, Burnham nu vrea să se întoarcă în trecut, vrea să meargă spre viitor, iarargumentele din 2016 vor fi date la o parte”.

Strategul politic a mai adăugat că „va exista o schimbare de ton în care Burnham își va adapta argumentele pentru votul tinerilor și pentru votul de afaceri — atragerea acestor grupuri va fi vitală pentru succesul electoral”.

Wilding a inventat termenul Brexit în 2012, când a scris un articol despre locul Marii Britanii în Europa.

„Dacă nu se promovează o viziune clară că Marea Britanie trebuie să conducă în Europa cel puțin pentru a realiza finalizarea pieței unice, atunci termenul compus pentru ieșirea Greciei din zona euro ar putea fi urmat de un alt cuvânt trist, Brexit,” a scris el pentru publicația Euractiv, cunoscut acum ca Rapporteur. Acest articol e considerat ca fiind prima dovadă a folosirii cuvântului Brexit, trecut deja în Oxford English Dictionary. Termenul a fost apoi adoptat ca abreviere acceptată pentru ieșirea Marii Britanii din Europa și a fost afișat pe autobuze și panouri publicitare în timpul campaniei pentru referendumul din 2016 privind apartenența Marii Britanii.