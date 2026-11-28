Misteriosul aerodrom uitat care „se dizolvă” în junglă. Cum arată epavele avioanelor care zac la Yap de zeci de ani

6 minute de citit Publicat la 12:00 28 Noi 2026 Modificat la 12:00 28 Noi 2026

Pădurile au crescut din nou și au înghițit treptat aerodromul. Foto: Getty Images

Este bine cunoscut faptul că numeroase epave ale avioanelor de luptă din Al Doilea Război Mondial se găsesc pe insulele din Oceanul Pacific. Multe dintre acestea au fost pierdute, uitate sau abandonate și lăsate să se degradeze în junglă. Altele se află în ape puțin adânci, unde au devenit refugii pentru viețuitoarele marine și atracții pentru scafandrii din prezent. Informațiile sunt relatate într-un articol scris de Aaron Spray, călător și entuziast care a explorat insula, pe site-ul simpleflying.com

Insula Yap, aflată în Pacific, e locul unde urmele celui de-Al Doilea Război Mondial sunt prezente pretutindeni. În prezent, Yap pare să atragă aproape exclusiv un număr foarte mic de turiști pasionați de scufundări.

Deși pe insulele din Palau se găsesc numeroase buncăre japoneze, clădiri folosite pentru comunicații radio, trenuri pe căi ferate înguste și tunuri, majoritatea luptelor s-au desfășurat pe insula mai mică Peleliu, din apropiere.

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Peleliu a fost scena uneia dintre cele mai sângeroase operațiuni ale infanteriei marine americane. În schimb, planurile de invadare a insulei Yap au fost abandonate, iar americanii au ales să o bombardeze și să o ocolească.

Astăzi, acolo, vizitatorii pot vedea epavele avioanelor japoneze, rămase în locurile în care au fost distruse și înghițite treptat de junglă.

Insula Yap în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Insula Yap s-a aflat sub controlul Spaniei până la Războiul Spaniol-American din 1898, când aceasta a pierdut Cuba, Puerto Rico, Filipine și Guam în favoarea Statelor Unite.

Spania a rămas atunci cu un număr mare de insule mici din Micronezia, pe care Statele Unite nu le-au preluat, dar pe care nici spaniolii nu le-au putut apăra. Prin urmare, Spania le-a vândut rapid Imperiului German, aflat în plină ascensiune.

La izbucnirea Primului Război Mondial, Japonia a ocupat rapid majoritatea insulelor germane din Pacific, în timp ce Australia a preluat Nauru și Noua Guinee, iar Noua Zeelandă a ocupat Samoa Germană.

Fostele posesiuni germane au fost apoi administrate de Japonia în baza Mandatului pentru Insulele Mărilor de Sud, acordat de Liga Națiunilor.

Judecând după politica de colonizare japoneză a acestor teritorii, japonezii par să fi intenționat integrarea insulelor, inclusiv Yap, în imperiul lor, deși acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

Când a izbucnit războiul din Pacific, Japonia administra Yap de aproximativ 35 de ani și desfășura un amplu proces de colonizare a insulei.

În timpul războiului, japonezii au fortificat insulele pentru a crea un inel defensiv menit să protejeze teritoriul Japoniei.

Marina americană a lansat celebra campanie de cucerire succesivă a insulelor din Pacific, cu scopul de a aduce bombardierele americane suficient de aproape pentru a putea lovi Japonia.

Pentru o scurtă perioadă din 1944, Yap s-a aflat în centrul războiului din Pacific.

Apărarea japoneză a insulei Yap

Consolidarea prezenței militare japoneze pe Yap a început relativ târziu, iar insula nu dispunea de fortificații importante înaintea izbucnirii războiului din Pacific.

Yap nu avea un port natural adecvat și oferea puține poziții defensive naturale.

Cea mai importantă bază militară japoneză era aerodromul de la Lamer, situat lângă actualul Aeroport Internațional Yap.

Pista a fost construită folosind materiale provenite din recifele de corali. Japonezii au utilizat și mii dintre celebrele pietre monetare ale insulei, cunoscute sub numele de Rai.

Până în aprilie 1944, pista principală fusese finalizată, deși o parte din infrastructura auxiliară era încă neterminată.

Scopul principal al aerodromului era să servească drept punct de tranzit și bază intermediară pentru avioanele japoneze care se deplasau prin regiune.

Garnizoana japoneză de pe insulă, formată din militari ai armatei terestre și ai marinei, număra aproximativ 4.000-5.000 de oameni.

Statele Unite intenționaseră inițial să invadeze insula, dar au ales în cele din urmă să o bombardeze, să îi neutralizeze capacitățile militare și să o ocolească.

În mai și iunie, Japonia a început să trimită avioane pe insulă. Recunoașterea aeriană americană a identificat 24 de avioane de vânătoare japoneze, șase bombardiere de picaj, două bombardiere medii și șase avioane de vânătoare de noapte.

Aceste aparate au devenit rapid ținte pentru bombardierele americane B-24 cu rază lungă de acțiune.

Până în septembrie, avioanele americane întâmpinau o rezistență aeriană redusă sau chiar inexistentă din partea forțelor de pe insulă.

Aerodromul japonez în prezent

După război, aerodromul japonez, grav avariat de bombardamente, pare să fi fost abandonat.

Pădurile au crescut din nou și au înghițit treptat aerodromul, în timp ce localnicii au început să folosească pista drept drum și să își construiască locuințele de-a lungul acesteia.

Astăzi, unele epave japoneze se află chiar lângă case. Vizitatorii pot explora vechea bază aeriană și pot descoperi epavele avioanelor.

În apropierea celor mai cunoscute epave există indicatoare care le identifică drept vestigii ale celui de-Al Doilea Război Mondial, însă unele nu sunt marcate. Indicatoarele sunt adesea neîngrijite și pot dispărea în timp.

Aproape toate terenurile de pe Yap sunt proprietăți private, iar vizitatorii trebuie să le ceară permisiunea proprietarilor înainte de a vedea epavele, chiar dacă acestea sunt semnalizate.

Acolo pot fi descoperite epavele a aproximativ opt avioane japoneze, inclusiv un bombardier Mitsubishi G4M „Betty”.

În mod bizar, bombardierul Betty se află acum lângă un Boeing 727 care s-a prăbușit în apropierea sa câteva decenii mai târziu.

Pista se află într-o stare foarte proastă, fiind plină de gropi și acoperită în mare parte de vegetație. De-a lungul ei se găsesc numeroase automobile abandonate, care ruginesc în junglă.

Epavele avioanelor se găsesc, în general, la distanțe cuprinse între 45 și 91 de metri de pistă.

Epavele japoneze care pot fi văzute

Bombardierul Mitsubishi G4M este una dintre cele mai impresionante epave.

Era un bombardier mediu, care putea fi folosit și pentru lansarea torpilelor. Japonia a construit 2.435 de exemplare ale acestui model, care avea un echipaj format din șapte persoane.

O altă epavă importantă este cea a unui bombardier-torpilor Nakajima B5N.

Aceste aparate, concepute pentru operarea de pe portavioane, aveau echipaje formate din trei persoane, iar Japonia a construit 1.149 de exemplare.

Pe insulă se găsesc și mai multe avioane de vânătoare Mitsubishi A6M Zero. În jurul aerodromului pot fi văzute cratere mari, formate în urma bombardamentelor americane.

Alte ruine militare de pe insulă

Pe insulă mai sunt și numeroase alte vestigii ale celui de-Al Doilea Război Mondial în diferite părți ale insulei.

Printre acestea se numără un tun antiaerian japonez de 75 mm, tip 88, bine conservat și semnalizat, aflat lângă câteva avioane de vânătoare Zero.

Pe principalul deal care domină așezarea Colonia am descoperit alte patru tunuri japoneze, ale căror țevi fuseseră distruse.

Acestea erau marcate, însă vegetația le-a acoperit, iar indicatoarele au dispărut în mare parte.

Undeva pe insulă se află și un far japonez pe care piloții americani îl foloseau drept țintă de antrenament.

O echipă de geniști specializați în neutralizarea munițiilor explozive, aflată întâmplător pe insulă, mi-a arătat fotografii ale farului.

În mare parte abandonate, dar nu complet uitate

Epavele din Al Doilea Război Mondial se află în situații foarte diferite: unele sunt abandonate sau uitate, altele sunt marcate, iar câteva au devenit locuri de comemorare.

O atenție deosebită a fost acordată identificării avioanelor americane și comemorării echipajelor acestora.

Una dintre plăcile pe care le-am descoperit prezintă povestea locotenentului Zack F. Lillard și a epavei avionului său F6F-5 Hellcat, cu care opera de pe portavionul USS Enterprise (CV-6).

Textul de pe placă spune:

„După război, trupul lui Zack și epava avionului nu au fost găsite, iar acesta a fost declarat dispărut. O parte din epava avionului său a fost descoperită în 2008”.