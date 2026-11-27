O nouă cameră inteligentă a fost montată pe A1. Citește numerele mașinilor și măsoară viteza. Ce trebuie să știe șoferii despre amenzi

1 minut de citit Publicat la 10:14 27 Noi 2026 Modificat la 10:14 27 Noi 2026

Oficialii CNAIR au explicat pentru sursa citată că e vorba de o cameră a sistemului ITS. FOTO: Getty Images

CNAIR a montat o nouă cameră inteligentă pe autostrada A1, pe sensul Sibiu-Sebeș, care poate citi numerele de înmatriculare și măsura viteza mașinilor. Deocamdată, echipamentul nu este folosit pentru sancționarea șoferilor, însă reprezentanții companiei spun că, în viitor, sistemul ar putea fi utilizat de Poliția Rutieră pentru aplicarea amenzilor, potrivit Turnul Sfatului.

Miercuri, banda a doua de pe sensul Sibiu–Sebeș al autostrăzii A1 a fost închisă temorar pentru montarea unui „echipament radar”, potrivit CNAIR. Mașinile au circulat cu greutate pe o singură bandă.

Oficialii CNAIR au explicat pentru sursa citată că e vorba de o cameră a sistemului ITS (sistem inteligent de transport), care poate citi numerele de înmatriculare. Datele ar putea fi folosite ulterior de Poliția Română.

Un sistem ITS nou a fost montat și pe varianta ocolitoare a Sibiului, iar o parte din el a fost pusă în funcțiune în această vară, când circulația a fost restricționată de mai multe ori pentru lucrări.

„Precizăm că în momentul de față aceste capacități tehnice nu sunt utilizate pentru aplicarea de amenzi sau pentru verificarea vitezei. În viitor există această posibilitate, însă ea nu aparține drumarilor, ci reprezentanților poliției rutiere”, au explicat reprezentanții CNAIR.

Autoritățile pregătesc implementarea unui amplu sistem de monitorizare rutieră care va permite măsurarea vitezei medii a vehiculelor pe drumurile naționale și autostrăzi. Rețeaua va include sute de camere video-radar fixe, capabile să urmărească deplasarea șoferilor pe segmente întinse de drum și să identifice automat depășirile limitelor legale de viteză.