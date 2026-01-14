550 de radare fixe pe drumuri și autostrăzi: Unde se montează, când devin funcționale și cum vor măsura viteza medie. Termenul era 2026

550 de camere video-radar vor fi montate pe drumuri naționale și autostrăzi.

Autoritățile pregătesc implementarea unui amplu sistem de monitorizare rutieră care va permite măsurarea vitezei medii a vehiculelor pe drumurile naționale și autostrăzi. Rețeaua va include sute de camere video-radar fixe, capabile să urmărească deplasarea șoferilor pe segmente întinse de drum și să identifice automat depășirile limitelor legale de viteză.

Sistemul face parte din proiectul e-Sigur, dezvoltat de Poliția Rutieră și Ministerul Afacerilor Interne, care urmărește digitalizarea controlului în trafic. Prin utilizarea camerelor video, radarelor și a inteligenței artificiale, platforma va putea semnala automat abateri precum viteza excesivă, lipsa inspecției tehnice periodice sau absența asigurării RCA.

În prezent, e-Sigur funcționează doar parțial, prin intermediul a aproximativ 700 de radare mobile utilizate de Poliția Rutieră. Componenta care presupune instalarea camerelor fixe pe rețeaua rutieră este gestionată de CNAIR și este încă în faza de achiziții și implementare.

Radare fixe care vor calcula viteza medie cu care circulă șoferii

Proiectul prevede montarea a aproximativ 550 de camere video-radar pe drumurile naționale și autostrăzi. Acestea nu vor măsura doar viteza într-un punct fix, ci vor permite calcularea vitezei medii între două portaluri succesive. Datele colectate vor fi transmise către Poliție, unde un agent va analiza situația și va aplica sancțiunea, dacă este cazul.

Inițial, investiția trebuia finanțată prin PNRR, însă întârzierile în lansarea procedurilor au dus la pierderea fondurilor europene, au declarat surse din Ministerul Transporturilor pentru HotNews.

Termenul de punere în funcțiune a fost 2026

Deși planurile inițiale indicau anul 2026 ca termen de punere în funcțiune, calendarul s-a decalat semnificativ. CNAIR confirmă că unele camere sunt deja instalate pe autostrăzile noi, însă acestea nu sunt active.

„Pe autostrăzile noi, precum Autostrada „Moldovei” A7, pe A0 Centura Capitalei, pe A10, sunt deja peste 100 de astfel de camere, montate de obicei între nodurile rutiere. Însă aceste camere nu sunt activate încă”, a explicat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, pentru HotNews.

În paralel, compania derulează contracte pentru dezvoltarea platformei software și pentru instalarea a aproximativ 50 de camere pe autostrăzile mai vechi din jurul Bucureștiului și din Transilvania.

„În momentul de față deja derulăm două contracte care cel mai probabil vor fi gata în vară. Unul presupune realizarea unui sistem software care să gestioneze datele de la camerele video și radar, și al doilea este de montare a circa 50 de astfel de camere video-radar pe autostrăzile mai vechi precum A1, A2 sau A3, aici lângă București, dar și în Transilvania”, a mai spus reprezentantul CNAIR.

În urmă cu trei ani, oficialul CNAIR indica un calendar mult mai optimist.

„Vor fi 500 de camere de supraveghere achiziționate și montate în întreaga țară prin acest proiect, care acum se află în faza de realizare a documentației pentru licitație. Noi avem termen de finalizare anul 2026 și apreciem că în anul 2024 vom intra în implementare”, a declarat Alin Șerbănescu, în iunie 2023.

Pentru drumurile naționale, procedura este și mai întârziată

„Separat, așteptăm să fie validată documentația de la Agenția Națională de Achiziție Publică să putem publica în SEAP licitația pentru achiziția a 400 de camere video-radar pe care să le montăm pe drumurile naționale. Deci, deocamdată, licitația nu a fost publicată”, spune reprezentantul CNAIR

Chiar și în scenariul optimist, CNAIR estimează că întregul sistem ar putea deveni operațional abia în vara anului 2027.

„Contractul va avea termen de 12 luni. Dacă reușim să semnăm contractul până în vară, asta înseamnă că în vara lui 2027 acest sistem va fi operațional în totalitate. Și camerele de pe autostrăzi vor putea fi operaționalizate abia atunci, odată cu finalizarea contractului cu cele 400 de camere pentru drumurile naționale”, a mai spus Șerbănescu.

Surse din Ministerul Transporturilor avertizează însă că termenul ar putea fi depășit, iar funcționarea efectivă a sistemului ar putea începe cel mai devreme în 2028, din cauza duratei licitațiilor și a etapelor tehnice de instalare și integrare cu serverele Poliției.

Pe ce drumuri naționale vor fi montate 400 de camere video-radar fixe

Sistemul de pe drumurile naționale prevede instalarea a 400 de camere video-radar individuale.

Radare fixe vor fi montate pe:

DN1: 28 puncte, dintre care 13 sunt distribuite pe o distanţă de cca 120 km între km 497 şi km 616;

DN6: 24 puncte, dintre care 11 sunt distribuite pe o distanţă de cca 200 km între km 181 şi km 371;

DN2: 22 puncte, dintre care 11 sunt distribuite pe o distanţă de cca 100 km între km 97 şi km 197;

DN17: 18 puncte distribuite pe o distanţă de cca 225 km;

DN7: 17 puncte, dintre care 12 sunt distribuite pe o distanţă de cca 100 km între km 122 şi km 228;

DN67: 14 puncte, distribuite pe o distanţă de cca 200 km;

DN11: 13 puncte, distribuite pe o distanţă de cca 150 km.

„Restul camerelor vor fi montate în 64 de puncte în funcție de ce va fi exact pe traseu în faza de implementare. Pot sa apară și suplimentări pe anumite sectoare din cele stabilite deja în cazul în care situația din teren o cere”.

Ce este viteza medie și cum vor fi sancționați șoferii care depășesc limita legală

Viteza medie este determinată prin calcularea timpului necesar unui vehicul pentru a parcurge un sector de drum delimitat de două camere video-radar.

Dacă rezultatul depășește limita legală de viteză pentru acel tronson, sistemul semnalează automat abaterea.

Spre deosebire de radarele clasice, șoferii nu vor putea evita sancțiunea prin încetinire punctuală.

După validarea datelor de către un polițist, amenda va fi emisă și transmisă proprietarului autovehiculului, conform legislației rutiere în vigoare.

