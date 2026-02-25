Șoferii cu mașini avariate de gropi pot cere despăgubiri. Un avocat arată ce trebuie să facă, pas cu pas: „Și eu am pățit în Capitală”

Drumurile din București sunt „ciuruite” de gropi, februarie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Șoferii care circulă pe drumurile din România și au mașini avariate din cauza gropilor pot cere despăgubiri. Însă, chiar dacă legea există, puțini sunt cei care fac asta. Avocatul Adrian Cuculis a explicat miercuri, la Antena 3 CNN, ce pași trebuie să urmeze dacă vor să își recupera costul reparațiilor.

Este dezastru pe drumuri. Gropile apărute după deszăpezire au dimensiuni extrem de mari, iar mii de şoferi îşi „rup” zilnic maşinile în ele. Pagubele se ridică câteva sute de lei pentru fiecare anvelopă spartă. Pentru defecțiuni și mai grave, costul reparațiilor poate ajunge la mii de euro.

În București, în toate sectoarele, străzile și bulevardele par bombardate. Gropile care au apărut în urma ninsorilor din ultimele săptămâni sunt și adânci și late, astfel că pe anumite porțiuni de drum este practic impozibil să le ocolești. Șoferii din Capitală spun că nu au văzut în nicio iarnă sau primăvară din ultimele decenii așa ceva.

Ce trebuie să faci dacă vrei despăgubiri pentru o mașină avariată de gropi

„Aș face o precizare prealabilă. Eu zic că administratorii de drumuri și aici ne referim la primării, bineînțeles, Primăria Capitalei, primăriile de sector și oricine altcineva, cum ar fi CNAIR-ul, respectiv administratorii de drum, ar trebui să intereseze care este termenul de valabilitate și de garanție pentru lucrări, pentru că or mai fi zăpezi și prin alte țări și sare folosită pe drum, doar că nu vezi așa ceva. Ceea ce prezentați dumneavoastră acolo (n.r. în imagini) este ieșit din comun.

Cunosc intersecția respectivă. În mod întâmplător, chiar acolo, mi-a schimbat de dată recentă cauciucul, pentru că mi-am spart și eu cauciucul într-o groapă din București.”, a precizat avocatul Adrian Cuculis.

Acesta a explicat ce trebui să facă șoferii pentru a obține despăgubiri în aceste cazuri:

„Oamenii trebuie să știe că trebuie să facă poze, trebuie să aibă probe, trebuie să facă filmări, să oprească, dacă este cazul, eventual o mașină din spate sau un trecător și să-l prezinte ca martor în instanță.

Primăriile sunt obligate, ca să spunem așa, să plătească la simpla notificare, în 30 de zile, iar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, bineînțeles că oamenii pot ajunge în instanța de judecată. S-ar putea ca aceste cheltuieli pe care le generează primăriile să fie mai mari decât dacă și-ar asfalta propriile străzi și, bineînțeles, drumuri, pe care le au în gestiune.

E foarte important să spunem că Poliția trebuie chemată la fața locului, mai ales că se poate face un proces verbal, iar acel proces verbal este folosit de către cei care sunt practic păgubiți în instanța de judecată.

Și nu în ultimul rând, aș mai da un sfat: în momentul în care pățesc așa ceva, să folosească doar service-uri autorizate, pentru că primăriile, respectiv administratorii de drum, se pot folosi de această, să spunem hibă, să spună că nu au fost la service-uri autorizate și atunci să nu le despăgubească practic reparațiile pe care le vor fac.”, a explicat avocatul, miercuri, la Antena 3 CNN.

Românii au publicat sute de imagini pe reţelele sociale, în ultimele săptămâni, în care semnalează aceste probleme.