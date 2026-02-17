Anchetă la RAR după ce un vehicul electric a luat foc în București și o femeie a murit. Mașinile au fost retrase de la vânzare

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român (RAR) pentru a verifica modul în care au fost înmatriculate mașinile electrice de mici dimensiuni, după ce un astfel de vehicul a luat foc în mers, în Capitală, iar o femeie. Între timp, platforma online pe care aceste vehicule erau comercializate le-a retras de la vânzare.

După tragedia de săptămâna trecută din Capitală, atunci când o femeie de 51 de ani a murit în timp ce se afla într-o mașină electrică, după ce aceasta a luat foc în mers, autoritățile iau acum măsuri.

Ministrul Transporturilor a trimis corpul de control la Registrul Auto Român pentru a verifica dacă au fost respectate toate procedurile legate de omologarea și de înmatricularea acestor autovehicule.

Astfel de vehicule fac parte din categoria cvadriciclurilor și sunt încadrate legal ca scutere electrice închise.

În tot acest timp, ancheta continuă în cazul tragediei de săptămâna trecută, iar acum cea mai mare platformă de vânzare online din România a scos aceste autovehicule de pe piață.

Amintim că tragedia a avut loc vineri, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei. Victima decedată se afla pe scaunul din dreapta al autoturismului.

O a doua victimă, un bărbat de 56 de ani, a fost transportată la Spitalul Bagdasar-Arseni cu arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.