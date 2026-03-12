Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: Am primit garanții privind continuarea funcționării școlilor în limba română, în Ucraina

Volodimir Zelenski a fost primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, după ce a semnat parteneriatul strategic dintre România și Ucraina, că a primit garanţii de la Volodimir Zelenski că drepturile românilor din Ucraina vor fi respectate şi că "am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română". Zelenski a anunţat că, în Ucraina, se va sărbători Ziua Limbii Române pe 31 august.

"Am vorbit despre integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană şi am reafirmat sprijinul României pentru acest proces. Foarte important, am vorbit de minoritatea românească din Ucraina şi de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească.

Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română şi pentru toate celelalte drepturi ale minorităţii române în acord cu drepturile minorităţile stabilite prin Carta Internaţională", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

La rândul său, Volodimir Zelenski i-a mulţumit lui Nicuşor Dan pentru respectul de care cetăţenii ucraineni se bucură în România.

"Mulţumesc pentru respectul pe care România îl manifestă pentru cetăţenii noştri care se află aici. Am discutat despre dezvoltarea umanitară şi culturală între popoarele noastre. Am semnat un decret privind stabilirea Zilei Limbii Române pe 31 august în fiecare an.

În România, există Ziua Limbii Ucrainene pe 9 noiembrie. Am vorbit şi despre problemele din Educaţie, pentru românii din Ucraina şi ucrainenii din România", a afirmat Zelenski.