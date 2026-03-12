Antena 3 CNN Politică Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: Am primit garanții privind continuarea funcționării școlilor în limba română, în Ucraina

Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: Am primit garanții privind continuarea funcționării școlilor în limba română, în Ucraina

M.P.
1 minut de citit Publicat la 16:15 12 Mar 2026 Modificat la 16:19 12 Mar 2026
agerpres_19143847
Volodimir Zelenski a fost primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, după ce a semnat parteneriatul strategic dintre România și Ucraina, că a primit garanţii de la Volodimir Zelenski că drepturile românilor din Ucraina vor fi respectate şi că "am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română". Zelenski a anunţat că, în Ucraina, se va sărbători Ziua Limbii Române pe 31 august.

"Am vorbit despre integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană şi am reafirmat sprijinul României pentru acest proces. Foarte important, am vorbit de minoritatea românească din Ucraina şi de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească.

Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română şi pentru toate celelalte drepturi ale minorităţii române în acord cu drepturile minorităţile stabilite prin Carta Internaţională", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

La rândul său,  Volodimir Zelenski i-a mulţumit lui Nicuşor Dan pentru respectul de care cetăţenii ucraineni se bucură în România.

"Mulţumesc pentru respectul pe care România îl manifestă pentru cetăţenii noştri care se află aici. Am discutat despre dezvoltarea umanitară şi culturală între popoarele noastre. Am semnat un decret privind stabilirea Zilei Limbii Române pe 31 august în fiecare an. 

În România, există Ziua Limbii Ucrainene pe 9 noiembrie. Am vorbit şi despre problemele din Educaţie, pentru românii din Ucraina şi ucrainenii din România", a afirmat Zelenski.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Nicușor Dan Volodimir Zelenski razboi rusia ucraina

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close