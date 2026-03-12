Ministerul Finanțelor propune o subvenție de 85 de bani/l de motorină pentru transportatori. Cât timp se va acorda ajutorul de stat

Cisternă de combustibil. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Finanţelor propune extinderea sprijinului pentru transportatori, prin compensarea creşterii preţului la motorină până la finalul anului 2026, valoarea ajutorului fiind stabilită, pentru intervalul 1 aprilie - 31 decembrie, la 85 de bani pe litru, informează ministerul, printr-un comunicat.

„Ministerul Finanţelor a elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1094/2025, adaptând mecanismul de sprijin destinat operatorilor economici din sectorul transporturilor rutier de mărfuri şi persoane. Proiectul prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziţionată de operatori până la data de 31 decembrie 2026.

Pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 şi 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru, iar plata ajutorului de stat se va face prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale”, se menţionează în comunicat.

„Este o măsură de sprijin concret pentru firmele româneşti într-un moment tensionat”

Potrivit sursei citate, bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat este de 652,195 milioane de lei, fonduri care vor permite unui număr estimat de 6.200 de operatori economici să beneficieze de aceste compensaţii.

„Aceasta este o măsură de sprijin concret pentru firmele româneşti într-un moment tensionat, de incertitudine pe pieţele internaţionale. Mecanismul are ca obiectiv strategic susţinerea directă a sectorului transporturilor pentru atenuarea impactului fluctuaţiilor de preţ asupra costurilor de operare.

Prin acest efort bugetar, Guvernul garantează menţinerea competitivităţii transportatorilor noştri pe piaţa europeană şi asigură stabilitatea serviciilor, limitând efectele volatilităţii energetice asupra întregii economii naţionale. Totodată, măsura produce efecte pozitive pe întreg lanţul economic asociat activităţii de transport: de la companiile de logistică şi distribuţie, până la producătorii şi exportatorii români care depind de costuri predictibile de transport pentru a-şi menţine competitivitatea.

Beneficiile se resimt şi la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii, al comercianţilor şi al industriei prelucrătoare, pentru care stabilitatea tarifelor de transport contribuie la menţinerea preţurilor şi a continuităţii aprovizionării. Astfel, sprijinul acordat transportatorilor se traduce într-un avantaj indirect pentru consumatori şi pentru economia naţională în ansamblu”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

„Măsura este esenţială pentru a preveni riscul apariţiei unor diferenţe semnificative de cost”

Iniţiativa vizează continuarea susţinerii mediului de afaceri în actualul context marcat de volatilitatea preţurilor la combustibili, influenţată de războiul din Orientul Mijlociu care afectează infrastructura energetică şi rutele globale de transport, precizează reprezentanţii ministerului.

„Prin proiectul de act normativ se propune înlocuirea sintagmei privind compensarea creşterii accizei cu cea de compensare a creşterii preţului la motorină, oferind astfel un cadru mai adecvat pentru protejarea competitivităţii operatorilor români. Măsura este esenţială pentru a preveni riscul apariţiei unor diferenţe semnificative de cost între transportatorii din România şi cei din statele vecine, evitând totodată o majorare a preţurilor pentru alte produse şi servicii ca urmare a perturbării lanţurilor de aprovizionare", se subliniază în comunicat.

Pentru a asigura o intervenţie proporţională şi corelată cu realităţile economice, Ministerul Finanţelor va realiza, împreună cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, o analiză trimestrială a condiţiilor de piaţă, având posibilitatea de a ajusta valoarea sprijinului în funcţie de dinamica preţului ţiţeiului.

Implementarea acestui mecanism de monitorizare periodică garantează că resursele bugetare sunt utilizate eficient pentru menţinerea continuităţii serviciilor de transport şi limitarea efectelor economice negative generate de incertitudinea de pe pieţele internaţionale, precizează reprezentanţii ministerului.