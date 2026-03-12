Antena 3 CNN Externe Demonstrație de forță: Americanii înlocuiesc rachetele de pe avioane cu bombe anti-buncăr pentru viitoarele misiuni în Iran

Demonstrație de forță: Americanii înlocuiesc rachetele de pe avioane cu bombe anti-buncăr pentru viitoarele misiuni în Iran

M.L.
1 minut de citit Publicat la 17:10 12 Mar 2026 Modificat la 17:17 12 Mar 2026
bombardier B-1 incarcare bombe
Militar la baza britanică Fairford încarcă bombe JDAM în cala unui bombardier strategic al SUA B-1B Lancer. Foto: Getty Images

Trei bombardiere strategice americane B-1B Lancer au aterizat joi la baza aeriană Fairford din Marea Britanie în ceea ce Al Jazeera interpretează drept prima misiune de atac asupra Iranului lansată de la o bază a UK.

Reporterii aflați lângă această bază au putut vedea cum echipele tehnice anglo-americane încărcau, în văzul lumii, bombe anti-buncăr GBU-31 JDAM în bombardierele SUA.

De asemenea, echipele de tehnicieni au înlocuit lansatoarele de rachete de croazieră din cala unui B-1B Lancer cu o încărcătură completă de bombe JDAM.

BombeleJDAM au o încărcătură explozivă care poate ajunge până 900 de kilograme, variantă folosită pentru distrugerea buncărelor.

England- USAF ground crew remove the cruise missile launchers from a B-1B Lancer, and replace them with a full load of 2,000 lb GBU-31 JDAM guided bombs.

Operațiunile de înlocuire a munițiilor folosite de bombardierele americane par a indica o schimbare de tactică și a misiunilor de luptă în campaniile aeriene împotriva Iranului.

Statele Unite au început, de câteva zile, să folosească baze militare britanice pentru operațiuni menite să contracareze lansările de rachete ale Iranului în regiune, a anunțat Ministerul britanic al Apărării.

Potrivit instituției, infrastructura militară din Regatul Unit este utilizată de SUA pentru „operaţiuni defensive specifice cu scopul de a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, ceea ce ar periclita vieţile unor britanici”.

În acest context, bombardiere americane B-1 au început să sosească, încă de vineri, la baza RAF Fairford din sud-estul Angliei.

