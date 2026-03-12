Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale

Zeci de mii de turiști și rezidenți străini au părăsit Emiratele Arabe Unite. Foto: Getty Images

Orașul Dubai, unul dintre cele mai cunoscute centre de turism și lux din lume, se confruntă cu un moment dificil. După ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iran, zeci de mii de turiști și rezidenți străini au părăsit Emiratele Arabe Unite.

Locuri care până de curând erau pline de turiști, barurile de pe plajă, centrele comerciale sau hotelurile de lux, sunt acum mult mai liniștite, scrie The Guardian.

Timp de decenii, Dubaiul și-a construit imaginea unui oraș sigur și prosper, un refugiu pentru turiști și investitori din întreaga lume. Conflictul din regiune începe însă să pună sub semnul întrebării acest model.

Expații pleacă din oraș

Mulți dintre cei care au părăsit orașul sunt profesioniști străini sau turiști care nu vor să rămână într-o zonă tensionată.

John Trudinger, un britanic stabilit de 16 ani în Dubai și directorul unei școli locale, spune că atmosfera s-a schimbat complet.

El explică faptul că mulți profesori străini au fost puternic afectați de apariția conflictului atât de aproape de oraș.

„Dubaiul nu mai are aceeași strălucire ca înainte”, spune el. Pentru mulți oameni, războiul a fost un șoc. Profesorii cu care lucra au fost foarte afectați de situație și o mare parte dintre ei au decis să plece. Unii i-au spus clar că nu se mai întorc.

Alerte zilnice și atacuri cu rachete

Locuitorii primesc zilnic mesaje de avertizare pe telefoane despre posibile atacuri cu rachete și sunt sfătuiți să se adăpostească.

Autoritățile spun că majoritatea proiectilelor lansate de Iran au fost interceptate de sistemele de apărare ale Emiratele Arabe Unite, însă unele au lovit infrastructuri importante, inclusiv baze militare și zone industriale.

Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, a fost temporar afectat de atacuri, iar avarierea unor centre de date a făcut ca plățile digitale să nu mai funcționeze pentru o perioadă.

Un hotel cunoscut de pe insula artificială Palm Jumeirah a fost lovit în timpul atacurilor.

Muncitorii străini, afectați direct

Pentru mulți lucrători migranți situația este dramatică. Zain Anwar, un șofer de taxi din Pakistan, spune că mașina lui a fost distrusă în timpul atacului asupra hotelului unde o parcase.

„Am avut un noroc incredibil că am scăpat cu viață. Dar familia mea îmi spune acum să mă întorc acasă. Sincer, nici eu nu mai vreau să rămân aici. Nu mai este muncă, de când a început războiul câștigăm foarte puțin și nu cred că turiștii se vor întoarce prea curând”, a spus el.

Șoferul afirmă că mulți colegi se gândesc să plece din Dubai și să caute de lucru în alte țări.

Lovitură pentru economia orașului

Turismul este una dintre principalele surse de venit ale orașului, generând aproximativ 30 de miliarde de dolari pe an. În plus, peste 90% dintre locuitorii Dubaiului sunt străini.

Spre deosebire de alte emirate din Golf, Dubai nu se bazează pe rezerve mari de petrol, iar economia sa depinde în mare măsură de turism, servicii financiare și investiții.

Khaled Almezaini, academician și expert recunoscut în politica internațională a Statelor din Golf, avertizează că efectele economice ar putea deveni mult mai grave dacă războiul continuă.

„Deja Dubai pierde foarte mult din cauza acestei situații. Pentru moment economia Emiratelor poate face față, dar în cazul în care conflictul va continua încă două sau trei săptămâni, impactul asupra turismului, aviației și afacerilor conduse de expați va deveni mult mai greu de suportat”, a explicat el.

Autoritățile încearcă să mențină calmul

Conducătorii emiratelor încearcă să controleze mesajele din spațiul public și să mențină imaginea de stabilitate a orașului. Poliția a avertizat că persoanele care publică pe rețelele sociale informații ce pot provoca panică riscă sancțiuni.

În același timp, autoritățile încearcă să transmită mesaje liniștitoare, explicând că exploziile auzite pe cer sunt rezultatul interceptării rachetelor.

Turiștii rămași spun că se simt în siguranță

Unii dintre turiștii care au rămas în oraș spun că viața pare aproape normală, chiar dacă multe locuri sunt mai goale decât de obicei.

Pe Jumeirah Beach, oamenii continuă să facă plajă, iar influenceri filmează pentru rețelele sociale.

Christina Hallis, o turistă de 26 de ani, spune că experiența este aproape paradoxală.

„Noi venim din Ucraina, așa că am ajuns practic dintr-o zonă de război într-o altă zonă tensionată. Totuși, aici ne simțim în siguranță. Mergem la plajă și ne bucurăm de vacanță. Dacă nu ai vedea știrile, nici nu ți-ai da seama că există un război”, a spus ea.

Muncitorii nu au unde să plece

Pentru milioane de muncitori migranți care lucrează în construcții, transport sau livrări, plecarea nu este o opțiune.

În Dubai trăiesc aproximativ două milioane de indieni, sute de mii de nepalezi și pakistanezi, mulți dintre ei depinzând de veniturile obținute aici pentru a-și întreține familiile.

Unii spun că, deși sunt îngrijorați de situație, nu au altă alegere decât să rămână.

„Suntem oameni și, desigur, ne sperie ideea acestor rachete. Dar autoritățile reușesc să le intercepteze până acum. Eu am venit aici să muncesc și să îmi ating obiectivele. De aceea voi rămâne”, a spus Ebenezer Ibrahim.