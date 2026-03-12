Un italian care se dădea drept manager se caza la hoteluri de lux, apoi fugea fără să plătească. A fost interzis în 32 de oraşe

Bărbatul alegea hotelurile întotdeauna cu grijă, prezentându-se drept un manager de top cunoscut în domeniile modei sau comunicării. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Alfonso Patrizio Russo, în vârstă de 48 de ani, a fost condamnat pentru a treisprezecea oară de tribunalul din Bolzano pentru fraudă pentru că se caza în cele mai luxoase hoteluri dându-se drept managerul diverselor firme, apoi pleca fără să plătească. Unii spun că prefera hotelurile din centrul și nordul Italiei şi că în timp a acumulat o oarecare experiență în apartamentele și hotelurile de lux.

Bărbatul alegea hotelurile întotdeauna cu grijă, prezentându-se drept un manager de top cunoscut în domeniile modei sau comunicării, promitea că achită nota de plată a cazării, apoi se făcea nevăzut. Omul cu multiple identități și profesii, care a acumulat până acum treisprezece condamnări, a primit o ultimă pedeapsă, pronunțată de Tribunalul Bolzano, relatează Corriere della Sera. Judecătorul l-a condamnat la două luni pentru insolvență frauduloasă . De asemenea, trebuie să plătească 4.000 de euro reclamantului civil și încă 3.000 de euro reprezentând cheltuieli de judecată. Avocatul apărării a încercat să submineze cazul acuzării, susţinând că ipoteza unei acţiuni premeditate nu a fost dovedită. Această strategie, însă, nu a fost suficientă pentru a evita condamnarea. Cu toate acestea, judecătorul a exclus recidiva, în ciuda zecilor de proceduri pe rol în toată Italia.

Originar din Campania, Alfonso Patrizio Russo, în vârstă de 48 de ani , a acumulat deja aproximativ 60 de plângeri în toată Italia, 30 doar în regiunea Alto Adige. I s-a interzis accesul de către primărie în 32 de oraşe. Acumularea de plângeri și proceduri nu pare să-i fi schimbat obiceiurile. O față familiară în hotelurile din toată Italia, el a apărut și în emisiunile de la televiziunea naţională RAI de-a lungul anilor, nu se sfia de microfoane și de camerele de luat vederi.

La diverse hoteluri, lăsa adesea facturi astronomice, golea minibarurile și se bucura de toate serviciile posibile, inclusiv de spa. În regiunea Alto Adige, a lăsat în urma sa o factură neplătită în valoare de 1.850 de euro, iar în Trentino, una de aproape 3.000 de euro. Mai precis, 2.680 de euro pentru pensiune completă la un apartament dintr-un hotel de lux din Valea Fassa, plus încă 300 de euro pentru cheltuieli suplimentare.

Bărbatul rezervase un sejur de lux în iulie, prezentându-se drept un manager foarte respectat. Abil și priceput, a reușit să-i convingă pe toți , înainte de a dispărea brusc. Pentru a-și simula prezența în cameră și pentru a câștiga timp să scape, lăsa cheia electronică introdusă în dispozitivul camerei, „renunțând” chiar şi la micul dejun.

Managerii unității de cazare au încercat în zadar să-l contacteze prin telefon și pe e-mail, însă fără succes. Acesta a lăsat pur și simplu instrucțiuni să trimită factura către Amazon Italia. „ Sunt manager acolo”, a spus el. Doar pentru a dispărea din nou și a nu achita nota, în ciuda numeroaselor avertismente.

La mijlocul lunii ianuarie, a fost condamnat de Tribunalul din Como, dar există precedente în Valtellina și în numeroase alte unități de cazare din nordul Italiei.