Un angajat de la un supermarket a fost despăgubit cu 14.000 de euro pentru că șeful lui nu i-a spus „La mulți ani” pe Facebook

Publicat la 12:37 12 Mar 2026

Angajatul a spus că s-a simțit „exclus și umilit” când a văzut postarea FOTO: Getty Images

Un angajat de la un supermarket din Marea Britanie, manager de magazin, a câștigat 12.000 de lire sterline (aproape 14.000 de euro) după ce a fost omis dintr-o postare de pe rețelele sociale în care șeful lui îi felicita pe angajații de sex masculin, de Ziua Internațională a Bărbaților.

Darren Cooper era în concediu medical din cauza anxietății când directorul regional de la Sainsbury’s a publicat o postare în care îi lăuda pe liderii bărbați care „se prezintă la muncă în fiecare zi, își pun ecusonul cu numele și oferă sprijin, îndrumare și leadership”.

Postarea includea o fotografie cu toți managerii de magazin din regiune, toți fiind menționați și etichetați, cu excepția lui Cooper, potrivit Sky News.

Cooper a declarat în fața unui tribunal pentru litigii de muncă din Cardiff că s-a simțit „exclus și umilit” când a văzut postarea.

Tribunalul a decis în favoarea lui, considerând că a fost „umilit” și că situația a constituit hărțuire legată de dizabilitate și tratament nefavorabil din cauza unei situații apărute ca urmare a dizabilității.

Cooper va primi 11.852 de lire sterline despăgubire, inclusiv 7.500 de lire pentru prejudiciu moral.

Totuși, tribunalul i-a respins acuzațiile de discriminare pe motiv de dizabilitate și concediere abuzivă.