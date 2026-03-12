„Câteva bătăi n-o să te omoare”: Judecătorii talibani resping cererile de divorț ale femeilor abuzate de soți în Afganistan

Femeie afgană. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Nivelul șocant de violență fizică împotriva femeilor permis de noile legi ale talibanilor a fost dezvăluit săptămâna aceasta, prin cazul unei femei din nordul Afganistanului, care a declarat că a fost bătută cu un cablu de încărcător de către soțul ei și că un judecător i-a spus: „Vrei divorț doar din cauza asta? Puțină furie și câteva bătăi nu te vor ucide.”

Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional!

Farzana (n.r. numele ei a fost schimbat) a spus că soțul ei era temperament rapid și recurgea frecvent la bătăi. El o umilea în mod regulat și o numea „invalidă”, pentru că piciorul ei drept era ușor mai scurt decât cel stâng, a spus ea. A tolerat abuzul pentru binele copiilor lor, dar într-o seară, a spus ea, violența lui a depășit orice limită.

„Într-o zi am fost foarte bolnavă și nu aveam energie să gătesc cina. Când a venit acasă de la muncă, a spus: ‘Acum nici treburile casnice nu le faci?’ I-am spus că sunt bolnavă, dar m-a bătut cu un cablu de încărcător de telefon mobil. Urmele de pe spatele și brațele mele au rămas câteva zile, dar nu m-am gândit să fac fotografii care poate într-o zi mi-ar fi folosit în instanță.”

După atac, a decis să pună capăt violenței depunând cerere de divorț, dar când cazul ei a ajuns recent la un tribunal al talibanilor, Farzana a spus că judecătorul nu doar că i-a respins cererea, ci și a minimalizat afirmațiile ei despre abuz.

„Când am spus că mă bate și mă umilește și mă insulta constant și că vreau divorț, judecătorul a întrebat: „Vrei divorț doar din cauza asta? Nu ai alt motiv?” Când Farzana a continuat să descrie atacul suferit recent, ea a spus că judecătorul a întrebat dacă are dovezi ale abuzului.

„Du-te și să nu mai vii cerând divorț pentru astfel de lucruri”

„Când am spus că nu, mi-a spus: ‘Erai tânără și îți plăcea de soțul tău. Acum că el îmbătrânește, găsești scuze să divorțezi pentru a te căsători cu altcineva. Întoarce-te, ai un soț bun, trăiește cu el. Puțină furie și câteva bătăi nu te vor ucide. Islamul permite unui bărbat să-și bată soția dacă nu îl ascultă, pentru a o disciplina. Du-te și să nu mai vii cerând divorț pentru astfel de lucruri.”, i-a spus judecătorul.

Shaharzad Akbar, conducătoarea organizației pentru drepturile omului Rawadari, a declarat că astfel de cazuri sunt acum obișnuite în Afganistan. Femeile fie trebuie să suporte violența domestică, fie să caute justiție la tribunalele talibanilor, unde „adesea sunt mustrate și trimise înapoi în aceleași case abuzive sau, mai rău, pedepsite pentru că ‘nu ascultă’ soții.”

Activistele pentru drepturile femeilor, experți ONU și avocați au susținut de mult timp că condițiile impuse femeilor afgane, inclusiv interzicerea accesului la școli, majoritatea locurilor de muncă și la vorbitul în public, echivalează cu un apartheid de gen.

Însă un nou cod penal oferit instanțelor anul trecut – și făcut public în ianuarie – a mers mai departe, permițând violența împotriva femeilor și împiedicându-le să caute justiție.

Codul penal care legalizează abuzul contra femeilor și copiilor: „Trebuie să numim regimul din Afganistan cu adevăratul său nume: apartheid de gen”

Conform codului, bărbaților li se permite să-și bată soțiile atâta timp cât nu folosesc „forță obscenă”, definită ca provocarea de fracturi, răni sau vânătăi vizibile, pe care soția trebuie să le demonstreze în instanță. Pentru această infracțiune, un bărbat poate fi condamnat la doar 15 zile de închisoare. Akbar a spus că codul oferă soților o „licență pentru violență domestică și pedepse, fără a rupe oasele”.

Vorbind despre cod în fața ONU săptămâna aceasta, Malala Yousafzai, laureată a Premiului Nobel, a spus: „Aceasta nu este cultură. Nu este religie. Este un sistem de segregare și dominație. Trebuie să numim regimul din Afganistan cu adevăratul său nume: apartheid de gen.”

După decizia tribunalului, Farzana a spus că a fost obligată să se întoarcă la soțul ei, care devenise acum mai violent ca înainte. „Îmi spune: ‘Ori suporți, ori mori.’ Nici măcar nu-mi permite să merg la casa tatălui meu.”

Judecătorul i-a mai spus Farzanei că nu se poate opune ca soțul să-și ia o a doua soție.

Susan Ferguson, reprezentantă specială ONU pentru femei în Afganistan, a declarat: „Dacă permitem ca femeile și fetele afgane să fie reduse la tăcere – și pedepsite doar pentru că sunt femei – transmitem mesajul că drepturile femeilor și fetelor oriunde sunt de prisos și acesta este un precedent extrem de periculos.”

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.