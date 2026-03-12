Un rus din Moscova și-a făcut tatuaj cu un brand american ca să primească pizza gratis pe viață. După 4 ani, promoția a fost anulată

Un bărbat cu brațe tatuate deschide o cutie de pizza. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un tribunal din Moscova a respins joi petiţia unui rus care solicita să primească pizza gratis pe viaţă, relatează RIA Novosti, potrivit Agerpres.

Tânărul, identificat drept Dmitri Mezenţev, a participat la o promoţie lansată în 2018 de lanţul american Domino's Pizza, care promitea certificate pentru pizza gratis timp de 100 de ani celor care îşi tatuau sigla companiei.

Mezenţev şi-a făcut tatuajul şi s-a bucurat, într-adevăr, de pizza gratis până în decembrie 2022, când Domino's a suspendat promoţia şi a sugerat participanţilor să îşi şteargă tatuajele.

Dar Mezenţev a intentat proces şi a solicitat continuarea livrărilor gratuite de pizza şi daune morale.

Cu toate acestea, instanţa a decis în favoarea companiei, constatând că aceasta are dreptul să modifice termenii promoţiei.