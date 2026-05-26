Rușii în panică. „Coridorul terestru” către Crimeea a fost compromis de dronele ucrainene. ISW: Războiul intră într-o nouă fază

Publicat la 23:45 26 Mai 2026 Modificat la 23:45 26 Mai 2026

Militari ruși trag asupra unor drone ucrainene în regiunea Zaporojie. Foto: Profimedia Images

Trupele ruse din Crimeea se află în acest moment într-o situație critică: în ultimele săptămâni, ucrainenii și-au intensificat tot mai mult atacurile asupra logisticii și liniilor de aprovizionare ale armatei ruse: dronele kamikaze ale Kievului țintesc preponderent camioanele și cisternele care aprovizionează militarii ruși din Crimeea. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) notează că Ucraina a reluat inițiativa pe câpul de luptă, în special în privința dronelor, care se dovedesc tot mai capabile în distrugerea și perturbarea logisticii armatei ruse. În aceste condiții, ISW se așteaptă ca ucrainenii să reinițieze acțiuni ofensive, de manevră, cu blindate.

„Ucraina poate schimba caracterul de război pozițional care domină specificul frontului din 2023”, arată ISW. „Câștigurile teritoriale ruse tind către zero, în vreme ce forțele ucrainene creează condițiile pentru a trece de la războiul pozițional la unul de manevră, prin reintroducerea unor elemente limitate mecanizate, pentru manevre la nivel tactic”.

NEW: SPECIAL REPORT | Ukraine is actively challenging the positional character of the war that has dominated the battlefield since 2023. Russian battlefield gains are approaching net zero while Ukrainian forces are setting conditions potentially to break out of positional warfare… pic.twitter.com/LkTnS4YFCT — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 25, 2026

În acest moment, din cauza dronelor, nici Rusia și nici Ucraina nu pot iniția manevre cu blindate pentru spargerea frontului sau pentru a obține avansuri teritoriale.

O eventuală reușită a ucrainenilor în a afecteza grav aprovizionarea trupelor ruse din Crimeea și în a iniția manevre cu blindate ar marca astfel începutul unei noi faze a războiului din Ucraina, notează ISW.

? Ukraine's Azov Corps drones are wiping out Russian resupplies before they can even reach occupied Mariupol which is located just 50km from the border with Russia.

The main highway continues all the way to occupied Crimea. https://t.co/qVQV0Wa1rh pic.twitter.com/T4NlasDK4z — Igor Sushko (@igorsushko) May 25, 2026

Forțele ucrainene au publicat în aceste zile zeci de clilpuri care arată drone de atac ce lovesc și distrug convoaie sau camioane ori cisterne ale armatei ruse care se deplasează pe rutele terestre spre Crimeea, Herson sau Zaporojia.

Unul din cei mai importanți și influenți bloggeri militari ruși a avertizat că „forțele ucrainene au reușit deja să paralizeze parțial logistica armatei ruse de pe coridorul către Crimeea și că „e greu de imaginat ce se va întâpla dacă forțele armatei Ucrainei vor reuși să spargă apărarea forțelor ruse” din regiune.

Tonight's post from Russia's biggest military blogger paints the absolute darkest picture for the Russian military since any time of the war and very mych explains why Putin is now targeting Kyiv in desperation. READ THIS.



-Logistics Problems, Deeper Than They Seem-… pic.twitter.com/4eKDOe3Kp1 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 25, 2026

„Luptele din Ucraina vor deveni cel mai probabil mai puțin poziționale și vor implica și elemente de manevre tactice, până când ciclul inovațional rusesc va face ineficient un astfel de concept (adică rușii se vor adapta tehnologic la inovațiile ucrainene - n.r.). Ucraina are acum o ocazie unică dar o fereastră limitată de oportunitate să exploateze preluarea inițiativei, câtă vreme forțele ruse rămân vulnerabile”, se arată în analiza ISW.

Another truck in Russian controlled territories eliminated. The amount of videos showing this outcome is mind-boggling.

Previously, you needed teams operating behind enemy lines in order to disrupt enemy logistics. This was always a difficult and often costly process, but the payoffs were huge when it worked, see partisan or guerilla warfare.

Today you just send low-cost drones, hundreds or even thousands of them, achieving the same or even better results with a fraction of risks, efforts and investments.