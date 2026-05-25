Care va fi salariul unui profesor, medic sau judecător, din 2027. Șeful Armatei va lua cu 4.000 de lei mai puțin decât un deputat

10 minute de citit Publicat la 23:45 25 Mai 2026 Modificat la 00:14 26 Mai 2026

Actul normativ trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare pentru a respecta termenul de 1 iulie 2026 din PNRR. Sursa foto: Getty Images

Proiectul legii salarizării unitare, publicat luni de Ministerul Muncii, conține și simulări ale salariilor lunare brute din anul 2027 pentru mai multe categorii profesionale. Astfel, în timp ce salariile demnitarilor, medicilor, asistenților sociali și profesorilor cresc, unele mai mult decât altele, cele ale judecătorilor scad, însă nu și în plată. În același timp, se vor dubla salariile grefierilor debutanți, iar ale actorilor la început de carieră vor crește cu 60%. Cel mai mare salariu la stat va fi cel al președintelui României, în timp ce șeful Armatei va câștiga cu câteva mii de lei mai puțin decât un deputat.

Potrivit proiectului de lege publicat de Ministerul Muncii, legea va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2027, și prevede că raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei.

Amintim că liderii fostei Coaliții de guvernare - Sorin Grindeanu - președintele PSD, Ilie Bolojan - președintele PNL, Dominic Fritz - președintele USR, și Kelemen Hunor - președintele UDMR, s-au angajat ca în noua lege a salarizării cheltuielile totale cu salariile din sectorul public „nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei.”

Exemple de salarii în sistemul public în 2027

Astfel, Ministerul Muncii a publicat o serie de exemple de salarii din sistemul public începând din anul 2027 pentru mai multe categorii profesionale: profesori, medici, asistente, judecători, grefieri.

Un profesor universitar cu peste 25 de ani vechime va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) în medie cu 3% mai mare în 2027:

în medie, profesorii universitari vor câștiga 22.051 lei (față de 21.309 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 25.619 lei (față de 29.018 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 20.421 (față de 16.028 lei în 2026);

Un cercetător științific cu gradul I, senior va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) în medie cu 31% mai mare în 2027:

în medie, cercetătorii științifici seniori vor câștiga 17.971 lei (față de 13.677 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 19.995 lei (față 18.532 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 17.532 lei (față de 11.757 în 2026);

Un profesor din învăţământul preuniversitar, senior, cu gradul didactic I și peste 25 de ani vechime va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 1% mai mare în 2027:

în medie, profesorii cu gradul I și peste 25 de ani vechime vor câștiga de 12.166 de lei (față de 12.021 de lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 14.565 lei (față de 14.892 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 11.997 lei (față de 10.757 în 2026);

Un șef lucrări/lector universitar cu peste 25 de ani vechime va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 2% mai mare în 2027:

în medie, un lector universitar va câștiga 11.589 de lei (față de 11.349 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 13.330 de lei (față de 14.229 în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 11.589 de lei (față de 10.567 în 2026);

Un secretar unitate de învățământ - preuniversitar, grad I, senior va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 6% mai mare în 2027:

în medie, un secretar de școală va câștiga 10.920 de lei (față de 10.313 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 12.345 de lei (față de 12.841 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 9.482 de lei (față de 8.375 lei în 2026);

Un bibliotecar cu cel mai înalt grad profesional va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 1% mai mare în 2027:

în medie, un bibliotecar va câștiga 9.343 de lei (față de 9.248 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 11.211 de lei (față de 12.079 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 7.699 de lei (față de 7.651 lei în 2026);

Un medic primar va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 3% mai mare în 2027:

în medie, un medic primar va câștiga 22.016 de lei (față de 21.437 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 28.738 de lei (față de 32.206 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 20.127 de lei (față de 17.588 lei în 2026);

Un judecător, cu o vechime între 5-10 ani, va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 16% mai mic în 2027:

în medie, un judecător va câștiga 19.268 de lei (față de 22.907 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 20.793 de lei (față de 26.554 în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 16.826 de lei (față de 22.143 în 2026);

În ceea ce îi privește pe judecători însă, ministrul interimar al Muncii a explicat că salariile în plată vor rămâne aceleași.

„Menţinem salariul de bază, deci nu există vreo modificare acolo, dar salariul în plată, având în vedere toate sporurile, primele, lucrurile care s-au dat în instanţă, are o scădere semnificativă de 16%, vorbesc în mediană, de la 22.907 la 19.268.

Întrebarea va fi bun, dar asta ce înseamnă? Păi înseamnă aşa, că nu vom putea să diminuăm valoarea în plată pentru că este, repet, teoria dreptului câştigat şi se ajunge în instanţă instantaneu, dacă am tăia efectiv sumele respective, dar dumnealor, având în vedere că sunt mult peste grile deja cu valorile respective, vor avea această compensare, repet, individuală, care le va rămâne până când vor fi prinşi în spate de creşterea valorii de referinţă, a economiei şi a modului în care se dezvoltă lucrurile”, a explicat ministrul.

Un biolog principal/expert fizică medicală va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 2% mai mare în 2027:

salariul mediu brut va fi de 11.954 de lei (față de 11.706 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 14.609 de lei (față de 16.236 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 11.044 de lei (față de 10.339 în 2026);

Un muezograf, angajat la muzeele naționale, va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 16% mai mare în 2027:

salariul mediu brut va fi de 10.364 de lei (față de 8.912 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 10.592 de lei (față de 9.846 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 9.653 de lei (față de 7.869 lei în 2026);

Un asistent medical principal, senior, va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 5% mai mare în 2027:

salariul mediu brut va fi de 11.788 de lei (față de 11.270 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 14.308 de lei (față de 14.522 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 9.952 de lei (față de 8.413 lei în 2026);

Un asistent social principal, senior, va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 22% mai mare în 2027:

salariul mediu brut va fi de 10.033 de lei (față de 8.244 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 11.282 de lei (față de 10.459 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 9.231 de lei (față de 7.374 lei în 2026);

Un inspect cu grad profesional superior va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 4% mai mare în 2027:

salariul mediu brut va fi de 10.823 de lei (față de 10.429 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 12.096 de lei (față de 13.824 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 10.559 de lei (față de 9.237 lei în 2026);

Un grefier, cu gradul I profesional și cu 15-20 de ani vechime, va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 18% mai mic în 2027:

salariul mediu brut va fi de 10.976 de lei (față de 13.388 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 12.074 de lei (față de 14.567 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 9.030 de lei (față de 12.493 lei în 2026);

De asemenea, Ministerul Muncii a modificat salariile brute și pentru funcția de consilier superior în administrația publică.

Astfel, un consilier superior dintr-un UAT cu peste 200.000 de locuitori va avea un salariu brut lunar cu 11% mai mic în 2027:

salariul mediu brut va fi de 11.334 de lei (față de 12.694 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 13.034 de lei (față de 16.639 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 10.460 de lei (față de 8.952 lei în 2026);

Un consilier superior dintr-un UAT cu 50.000 - 200.000 de locuitori va avea un salariu brut lunar cu 2% mai mare în 2027:

salariul mediu brut va fi de 10.721 de lei (față de 10.507 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 11.918 de lei (față de 15.066 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 10.204 de lei (față de 8.224 lei în 2026);

Un consilier superior dintr-un UAT cu 10.001-50.000 de locuitori va avea un salariu brut lunar cu 1% mai mic în 2027:

salariul mediu brut va fi de 9.978 de lei (față de 10.113 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 11.701 de lei (față de 13.973 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 8.223 de lei (față de 8.144 lei în 2026);

Un consilier superior dintr-un UAT cu 0 - 10.000 de locuitori va avea un salariu brut lunar cu 4% mai mic în 2027:

salariul mediu brut va fi de 9.542 de lei (față de 9.963 de lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 10.832 de lei (față de 13.514 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 7.586 de lei (față de 7.414 lei în 2026);

Proiectul mai prevede că personalul bugetar ale cărui salarii vor fi mai mici după aplicarea noii legi a salarizării va beneficia de o diferenţă salarială tranzitorie acordată lunar, până la 31 decembrie 2031.

„Românii trebuie să ştie că orice afirmaţie care le creează panică că salariile le-ar putea fi afectate negativ este un neadevăr. Ceea ce este un mare adevăr este că pentru 56% din angajaţii din sectorul public, salariile vor creşte şi pentru ceilalţi vor rămâne în plată exact cum sunt”, a spus Pîslaru.

Se dublează salariile grefierilor debutanți

Proiectul de lege citat prevede și creșteri salariale pentru cei aflați la început de carieră. De exemplu, salariile grefierilor debutanți se vor dubla. Iată categoriile profesionale unde cei la început de carieră vor avea salarii mai mari (exemplele se referă la salariile în plată):

Un profesor universitar debutant va câștiga 7.544 de lei în 2027 (față de 6.446 de lei în 2026);

Un asistent medical debutant va câștiga 7.011 lei în 2027 (față de 5.530 lei în 2026);

Un biolog debutant va câștiga 6.847 lei de lei în 2027 (față de 5.679 lei lei în 2026);

Un infirmer debutant va câștiga 5.453 lei de lei în 2027 (față de 4.485 lei în 2026);

Un asistent social S debutant va câștiga 6.642 lei în 2027 (față de 4.740 lei în 2026);

Un actor debutant va câștiga 7.298 lei în 2027 (față de 4.562 lei în 2026);

Un artist instrumentist debutant va câștiga 6.806 lei în 2027 (față de 4.562 lei în 2026)

Un bibliotecar debutant va câștiga 6.314 lei în 2027 (față de 4.562 lei în 2026);

Un muzeograf debutant va câștiga 7.011 lei în 2027 (față de 4.562 lei în 2026)

Un grefier debutant va câștiga 8.405 lei în 2027 (față de 4.148 lei în 2026)

Un consilier (funcție publică) debutant va câștiga 7.831 lei în 2027 (față de 4.562 lei în 2026);

Cât va fi cel mai mare salariu la stat

Salariile demnitarilor vor crește și ele. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a dat drept exemplul propriul său salariu brut, care va crește cu 22% din 2027, cu 2.500 de lei. În prezent, Pîslaru câștigă 12.800 de lei.

„Vreau să asigur românii că nicio grilă nu crește subiectiv”, a spus ministrul.

Cel mai mare salariu la stat va fi cel al președintelui:

Președintele României: 32.800 de lei (brut);

Prim-ministrul României: 30.750 de lei (brut);

Ministru în Guvernul României: 26.650 lei (brut);

Deputat sau senator în Parlament: 24.600 lei (brut);

Șeful Armatei- 20.500 lei (brut);

Soldat: 4.674 lei (brut);

Sergent: 5.860 lei (brut);

Potrivit noii grile de salarizare din proiectul de lege al salarizării unitare vor exista 12 grade salariale. Fiecărui grad salarial îi corespunde un interval de coeficienți, între 1, care corespunde funcție cu cea mai mică responsabilitate și 8, care corespunde funcției cu cea mai mare responsabilitate în stat.

Mai exact, dacă o funcție are un coeficient de 2,5, de exemplul, salariul se va calcula: 4.100 lei × 2,5 = 10.250 lei salariu brut.

Similar, cel mai mare salariu la stat va fi de 32.800 de lei brut. Adică coeficientul maxim, 8, înmulțit cu valoarea de referință, 4.100 de lei: 4.100 lei × 8 = 32.800 lei salariu brut.

De marți vor începe la Ministerul Muncii consultările cu sindicatele și reprezentanții ministerelor pe marginea acestui proiect de lege.